Проблема Ассанжа: Эквадор ищет посредника

Чтобы решить с британцами проблему Ассанжа, представители Эквадора ищут посредника. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики. Положение основателя WikiLeaks эквадорцы называют неустойчивым. Тем не менее пока Ассанжу угрожает опасность, его не будут лишать убежища в посольстве латиноамериканской республики.

Британская пресса утверждает, что Эквадор собирается выставить основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Под такими заголовками здесь комментируют заявление министра иностранных дел Эквадора Марии Фернанды Эспиносы о том, что Эквадор хотел бы договориться с Великобританией о выходе из тупиковой ситуации и ищет посредников для переговоров с Лондоном.

"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос и стараемся найти выход из сложившейся ситуации. Мы также рассматриваем возможность решения ситуация при помощи третьей стороны", — заявила Эспиноса.

Ассанж укрывается в посольстве Эквадора уже больше пяти лет. Он бежал сюда из-под залога после того, как в 2012 году британский суд принял окончательное решение экстрадировать его в Швецию, где на тот момент основателя WikiLeaks обвиняли в преступлениях сексуального характера. Несмотря на то, что обвинения против Ассанжа в прошлом году в Швеции были сняты, а эксперты ООН еще раньше признали его преследование незаконным, основатель WikiLeaks по-прежнему не покидает территорию посольства. Он опасается, что его арестует лондонская полиция за нарушение условий залога.

Ассанж неоднократно заявлял в интервью, что после задержания его могут передать американским властям. По мнению основателя WikiLeaks, его преследуют США, которые не могут простить ему обнародование материалов о преступлениях американских военных в Ираке, публикацию секретной переписки Госдепартамента и других документов, проливающих свет на истинную политику Вашингтона, в том числе, и в отношении собственных союзников в Европе. В США Ассанжа теперь обвиняют еще и в том, что WikiLeaks якобы вмешивался в избирательную кампанию, публикуя материалы, компрометирующие проигравшую в итоге Хилари Клинтон.

Британская пресса сейчас пишет, что Ассанжем недоволен новый эквадорский президент Ленин Морено. Якобы из-за того, что основателя WikiLeaks просили воздерживаться от критики союзников Эквадора, а тот не послушался и высказался недавно в поддержку каталонцев, которым, используя полицейские дубинки и аресты, власти Испании не дали провести референдум о независимости. Хотя на самом деле президент Морено еще несколько месяцев назад четко заявил, что Ассанж будет оставаться в посольстве до тех пор, пока его жизни угрожает опасность.

Таким образом, все зависит от того, готовы ли к компромиссу власти Великобритании. В британском правительстве в очередной раз заявили, что пока не согласны идти на уступки.

"Правительство Эквадора понимает, что для разрешения ситуации Ассанж должен выйти из посольства и предстать перед судом", — заявил представитель Даунинг-стрит.

Так что пока все остается без изменений. И хотя у здания, где находится посольство Эквадора, не видно патрулирующих полицейских, за ним ведется постоянное скрытое наблюдение. И если Ассанж предпримет попытку выйти или сбежать, он будет немедленно арестован.