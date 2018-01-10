Авария с микроавтобусом в Курской области: трое погибших

Три человека погибли в результате аварии, в которую попал микроавтобус Mercedes-Benz Vito в Медвенском районе Курской области.

В 7:15 утра 10 января в полицию поступило сообщение, что в районе хутора Черниченские Дворы в кювете лежит автомобиль. Предположительно, в минивэне находились девять человек с водителем.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управление МВД по региону, на данный момент известно о трех погибших в результате аварии.