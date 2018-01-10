Южная Корея: без решения ядерной проблемы настоящего примирения не будет

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Ситуация вокруг КНДР 2 часа назад
Южная Корея: без решения ядерной проблемы настоящего примирения не будетЧитайте нас в Telegram
Президент Южной Кореи готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Мун Чжэ Ин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции. Он назвал и условия: это не должны быть "переговоры ради переговоров". Такая встреча может состояться лишь в случае, если это поможет восстановлению межкорейских отношений. А курс на потепление, считают эксперты, вполне возможен после вчерашних переговоров.
Начиная первый раунд межкорейских переговоров в демилитаризованной зоне, глава делегации КНДР говорил от имени всего корейского народа: примирение на полуострове – это то, к чему стремятся народы обеих стран. Консультации на 38-й параллели прошли по инициативе северокорейского лидера Ким Чен Ына. Участие северокорейской сборной в предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане – формальный повод для возобновления диалога. О шансах на золотые медали у спортсменов КНДР говорить пока рано, но вот правительство Северной Кореи точно может праздновать победу.
"Ким Чен Ын выиграл. И Северная Корея выиграла. С одной стороны, Северная Корея выигрывает время, чтобы защитить свои ядерные возможности. С другой стороны, на данный момент она уверена в своих силах, она ощущает, что ее признали в качестве ядерной державы, и она может начать вести себя как нормальное государство, ведущее переговоры с другим государством", — полагает эксперт Мартин Макколи.
До последнего времени политика Вашингтона и его союзников в Азии в отношении Северной Кореи сводилась к изоляции и давлению, никаких переговоров. Итог — Ким Чен Ын объявляет о завершении строительства ядерных сил, а последние испытания северокорейской ракеты показали, что вся территория США – в зоне действия ядерного удара со стороны КНДР. Теперь заявления из Вашингтона звучат совсем иначе.
Соединенные Штаты приветствуют состоявшиеся консультации между Республикой Корея и Северной Кореей, направленные на безопасное и успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. США остаются в тесном контакте с представителями властей Республики Корея, которые гарантируют, что участие Северной Кореи в Олимпиаде не будет нарушать санкции, введенные Советом Безопасности ООН против КНДР за ее незаконные ядерную и ракетную программы.
В отличие от США Северная Корея позицию никогда не меняла и менять не собирается.
Председатель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон: "Все наши виды оружия, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, нацелены только на США, а не на наших братьев — Китай и Россию".
"Эти переговоры осуществляются не благодаря Трампу, а скорее вопреки ему. И это говорит о многом. Американцы всегда принимают участие в подобных обсуждениях, но в данном случае они проходят без них", — отмечает профессор права Том Брукс (школа права при Даремском университете).
При этом сегодня мир приветствует именно такой формат диалога.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Восстановление и укрепление подобных каналов крайне важно для снижения риска возникновения неправильных оценок и спорных вопросов для сокращения напряженности в регионе".
"Мы надеемся, что переговоры станут хорошим началом для улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей, для примирения и сотрудничества, а также снижения напряженности на Корейском полуострове", — заявил представитель МИД КНР Лу Кан.
Провести эти консультации Сеул согласился сразу после новогоднего обращения Ким Чен Ына, заявившего о готовности налаживать диалог с Югом. Но после переговоров Южная Корея вновь предупредила, что без решения ядерной проблемы настоящего примирения не будет.
"Денуклеаризация Корейского полуострова — часть процесса на пути к миру. Это наша цель. Наша базовая позиция заключается в том, что мы никогда не уступим в вопросе ядерного разоружения", — подчеркнул президент Южной Корея Мун Чжэ Ин.
До начала Олимпиады остается уже меньше месяца. Судя по результатам межкорейских переговоров, на церемонии открытия Игр команды Южной Кореи и КНДР действительно могут пройти вместе под одним флагом, но приведет ли это к чему-то большему — сказать сложно. Ядерное оружие на Севере и постоянно размещенный контингент США на юге Корейского полуострова – серьезная помеха для примирения разделенного народа, и вероятность того, что наступившая разрядка после Олимпиады не сменится новым витком напряженности, по-прежнему высока.
Прогресс в отношениях Северной и Южной Кореи положительно оценил и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя: "Я приветствую то, что они стали общаться друг с другом. Это то, о чем мы постоянно говорим: для того, чтобы решить какой-то вопрос, надо как минимум начать разговаривать. Я понимаю, что это одностороннее решение на время Олимпиады. Надеюсь, на этом пути будет прогресс, и мы увидим, как ситуация развивается".
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