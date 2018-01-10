Тема:

Ситуация вокруг КНДР 2 часа назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 января 201809:45 Сергей Мингажев

Южная Корея: без решения ядерной проблемы настоящего примирения не будет

Читайте нас в Telegram

Президент Южной Кореи готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Мун Чжэ Ин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции. Он назвал и условия: это не должны быть "переговоры ради переговоров". Такая встреча может состояться лишь в случае, если это поможет восстановлению межкорейских отношений. А курс на потепление, считают эксперты, вполне возможен после вчерашних переговоров.

Начиная первый раунд межкорейских переговоров в демилитаризованной зоне, глава делегации КНДР говорил от имени всего корейского народа: примирение на полуострове – это то, к чему стремятся народы обеих стран. Консультации на 38-й параллели прошли по инициативе северокорейского лидера Ким Чен Ына. Участие северокорейской сборной в предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане – формальный повод для возобновления диалога. О шансах на золотые медали у спортсменов КНДР говорить пока рано, но вот правительство Северной Кореи точно может праздновать победу.

"Ким Чен Ын выиграл. И Северная Корея выиграла. С одной стороны, Северная Корея выигрывает время, чтобы защитить свои ядерные возможности. С другой стороны, на данный момент она уверена в своих силах, она ощущает, что ее признали в качестве ядерной державы, и она может начать вести себя как нормальное государство, ведущее переговоры с другим государством", — полагает эксперт Мартин Макколи.

До последнего времени политика Вашингтона и его союзников в Азии в отношении Северной Кореи сводилась к изоляции и давлению, никаких переговоров. Итог — Ким Чен Ын объявляет о завершении строительства ядерных сил, а последние испытания северокорейской ракеты показали, что вся территория США – в зоне действия ядерного удара со стороны КНДР. Теперь заявления из Вашингтона звучат совсем иначе.

Соединенные Штаты приветствуют состоявшиеся консультации между Республикой Корея и Северной Кореей, направленные на безопасное и успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. США остаются в тесном контакте с представителями властей Республики Корея, которые гарантируют, что участие Северной Кореи в Олимпиаде не будет нарушать санкции, введенные Советом Безопасности ООН против КНДР за ее незаконные ядерную и ракетную программы.

В отличие от США Северная Корея позицию никогда не меняла и менять не собирается.

Председатель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон: "Все наши виды оружия, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, нацелены только на США, а не на наших братьев — Китай и Россию".

"Эти переговоры осуществляются не благодаря Трампу, а скорее вопреки ему. И это говорит о многом. Американцы всегда принимают участие в подобных обсуждениях, но в данном случае они проходят без них", — отмечает профессор права Том Брукс (школа права при Даремском университете).

При этом сегодня мир приветствует именно такой формат диалога.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Восстановление и укрепление подобных каналов крайне важно для снижения риска возникновения неправильных оценок и спорных вопросов для сокращения напряженности в регионе".

"Мы надеемся, что переговоры станут хорошим началом для улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей, для примирения и сотрудничества, а также снижения напряженности на Корейском полуострове", — заявил представитель МИД КНР Лу Кан.

Провести эти консультации Сеул согласился сразу после новогоднего обращения Ким Чен Ына, заявившего о готовности налаживать диалог с Югом. Но после переговоров Южная Корея вновь предупредила, что без решения ядерной проблемы настоящего примирения не будет.

"Денуклеаризация Корейского полуострова — часть процесса на пути к миру. Это наша цель. Наша базовая позиция заключается в том, что мы никогда не уступим в вопросе ядерного разоружения", — подчеркнул президент Южной Корея Мун Чжэ Ин.

До начала Олимпиады остается уже меньше месяца. Судя по результатам межкорейских переговоров, на церемонии открытия Игр команды Южной Кореи и КНДР действительно могут пройти вместе под одним флагом, но приведет ли это к чему-то большему — сказать сложно. Ядерное оружие на Севере и постоянно размещенный контингент США на юге Корейского полуострова – серьезная помеха для примирения разделенного народа, и вероятность того, что наступившая разрядка после Олимпиады не сменится новым витком напряженности, по-прежнему высока.

Прогресс в отношениях Северной и Южной Кореи положительно оценил и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя: "Я приветствую то, что они стали общаться друг с другом. Это то, о чем мы постоянно говорим: для того, чтобы решить какой-то вопрос, надо как минимум начать разговаривать. Я понимаю, что это одностороннее решение на время Олимпиады. Надеюсь, на этом пути будет прогресс, и мы увидим, как ситуация развивается".

Ранее по теме

Коротко

12:15

ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

11:53

Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб

11:10

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

10:37

Молдавия запретила новости из России

10:31

Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

09:42

Телефонные террористы парализовали Ярославский вокзал

09:35

В Москве умер Михаил Державин

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

1 час назад
Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

1 час назад
Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб

Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб

13 минут назад
Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

1 час назад
Молдавия запретила новости из России

Молдавия запретила новости из России

1 час назад
"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез

"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез

22 минуты назад
СМИ: бизнесмены из РФ покупают гражданство Мальты

СМИ: бизнесмены из РФ покупают гражданство Мальты

38 минут назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
Крошечная капсула "нюхает" газы в кишечнике и передаёт информацию на смартфон

Крошечная капсула "нюхает" газы в кишечнике и передаёт информацию на смартфон

42 минуты назад
Слух: Facebook откроет "видеопортал" в мир непрерывного общения

Слух: Facebook откроет "видеопортал" в мир непрерывного общения

1 час назад
Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

1 час назад
Смертоносные подушки Takata снова стали причиной масштабного отзыва

Смертоносные подушки Takata снова стали причиной масштабного отзыва

1 час назад
Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа

Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа

1 час назад
В Саранске тренер умер на футбольном поле

В Саранске тренер умер на футбольном поле

2 часа назад
Закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ будет готов к 1 февраля

Закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ будет готов к 1 февраля

2 часа назад
Легально и быстро: собственники квартир смогут менять недобросовестную УК без суда

Легально и быстро: собственники квартир смогут менять недобросовестную УК без суда

2 часа назад
Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

2 часа назад
Космическая лихорадка: еще одна особенность жизни на орбите

Космическая лихорадка: еще одна особенность жизни на орбите

2 часа назад
Disney обвинили в "перекрашивании" актеров "Аладдина"

Disney обвинили в "перекрашивании" актеров "Аладдина"

2 часа назад
Два в одном: препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера

Два в одном: препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера

2 часа назад
Вести.net: GoPro выставит себя на продажу, а Seagate представила винчестер для 4K-видео

Вести.net: GoPro выставит себя на продажу, а Seagate представила винчестер для 4K-видео

2 часа назад
Взломанную хакерами защиту Wi-Fi восстановит новый стандарт

Взломанную хакерами защиту Wi-Fi восстановит новый стандарт

3 часа назад
Снежный плен: горнолыжный курорт отрезало от внешнего мира

Снежный плен: горнолыжный курорт отрезало от внешнего мира

3 часа назад
Проблема Ассанжа: Эквадор ищет посредника

Проблема Ассанжа: Эквадор ищет посредника

3 часа назад
Сто женщин во главе с Катрин Денёв выступили в защиту мужчин

Сто женщин во главе с Катрин Денёв выступили в защиту мужчин

4 часа назад
В США учительницу арестовали за жалобы на зарплату

В США учительницу арестовали за жалобы на зарплату

4 часа назад
Трамп: стена на границе с Мексикой — залог безопасности

Трамп: стена на границе с Мексикой — залог безопасности

4 часа назад
Белый дом: искать "русский след" в президентских выборах - пустая трата времени

Белый дом: искать "русский след" в президентских выборах - пустая трата времени

4 часа назад
В Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 7,8, есть угроза цунами

В Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 7,8, есть угроза цунами

5 часов назад
Потерянный спутник Zuma обошелся Штатам в несколько миллиардов долларов

Потерянный спутник Zuma обошелся Штатам в несколько миллиардов долларов

5 часов назад
Овечкин, Кузнецов и Орлов поучаствовали в победе "Вашингтона" над "Ванкувером"

Овечкин, Кузнецов и Орлов поучаствовали в победе "Вашингтона" над "Ванкувером"

5 часов назад
Африканский футболист получил 5 ГБ интернета за признание игроком матча

Африканский футболист получил 5 ГБ интернета за признание игроком матча

5 часов назад
Посольство РФ в Вашингтоне осудило попытки США повлиять на выборы в России

Посольство РФ в Вашингтоне осудило попытки США повлиять на выборы в России

5 часов назад
Kodak планирует создать собственную криптовалюту

Kodak планирует создать собственную криптовалюту

6 часов назад
Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона

Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона

6 часов назад
Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

6 часов назад
Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

6 часов назад
Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из зоны деэскалации Идлиб

Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из зоны деэскалации Идлиб

7 часов назад
У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегалами, погибли 50 человек

У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегалами, погибли 50 человек

7 часов назад
Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

8 часов назад
Партию сжиженного газа с "Ямал СПГ" отправили в США

Партию сжиженного газа с "Ямал СПГ" отправили в США

9 часов назад
Польские министры, настроенные против России, лишились постов

Польские министры, настроенные против России, лишились постов

9 часов назад
Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

9 часов назад
Командующий морпехами США сравнил возможную войну с КНДР с "Игрой престолов"

Командующий морпехами США сравнил возможную войну с КНДР с "Игрой престолов"

9 часов назад
Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд

Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд

9 часов назад
Экипаж Николаева победил на четвертом этапе "Дакара" и упрочил лидерство

Экипаж Николаева победил на четвертом этапе "Дакара" и упрочил лидерство

11 часов назад
Названо имя самого богатого человека в мире

Названо имя самого богатого человека в мире

11 часов назад
Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей

Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей

14 часов назад
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

09.01.2018 10:15
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

04.01.2018 18:22