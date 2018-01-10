Закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ будет готов к 1 февраля

Минстрой, Минэнерго и Министерство экономического развития до 1 февраля должны обеспечить принятие закона о переходе к прямым договорным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве. Соответствующее указание дал глава правительства Дмитрий Медведев в рамках выполнения поручений президента России.

"Обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями", — указывается в документе, опубликованном на сайте правительства.

В ходе Большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года Владимир Путин заявил, что не видит позитивного развития ЖКХ, так как рост жилищных платежей зашкаливает.

"Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока", — предложил президент.

По данным Минстроя, долг управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями достиг 250 миллиардов рублей — это деньги, честно заплаченные гражданами за услуги ЖКХ, но осевшие на частных счетах бизнесменов.