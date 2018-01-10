В Москве умер Михаил Державин

В Москве скончался народный артист России, старейший актер Театра сатиры Михаил Державин. Ему был 81 год.

В театре РИА Новости сообщили, что артист скончался после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон будет известно позже.

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. В их доме часто бывали знаменитые вахтанговцы: Андрей Абрикосов, Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Николай Охлопков, Анатолий Горюнов.

В соседнем подъезде находилось Театральное училище имени Щукина. Именно сюда он поступил в 1954 году. После его окончания Державин работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, где сыграл 12 ролей. В театр на Малой Бронной он перешел в 1965 году, а с 1967 работал в Московском театре Сатиры, где сыграл в 31 спектакле. Его другом и постоянный партнером по эстрадным номерам был Александр Ширвиндт. В кино Михаил Державин снялся в 29 картинах. Всенародную любовь актеру принесла роль пана Ведущего в юмористической передаче "Кабачок 13 стульев".

Первой женой Державина стала дочь Аркадия Райкина Екатерина, второй – Нина Буденная (дочь советского маршала Семена Буденного). Она родила ему дочь Марию. В 1980 году Державин женился на певице Роксане Бабаян.