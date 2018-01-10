Телефонные террористы парализовали Ярославский вокзал в Москве

В Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва сотрудники кинологической службы проверяют Ярославский вокзал, передает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, на пульт дежурного поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Ярославского вокзала. На месте работают кинологи. Пока не уточняется, проводится ли эвакуация на время проверки.

Как известно, с 11 сентября Россию захлестнула волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тысячи объектов, эвакуированы были более 2,6 миллионов человек.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РФ, других городах также расследуются подобные уголовные дела.