В Саранске тренер умер на футбольном поле

В Саранске прямо на школьном стадионе скончался учитель физкультуры, работавший по совместительству тренером любительской футбольной команды. Причиной смерти 62-летнего мужчины стал сердечный приступ.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", утром 7 января тренер пришел на школьное футбольное поле на очередную тренировку. Внезапно он упал, потеряв сознание. Спортсмены вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда врачей.

Погибший проживал рядом со школой № 40 , в которой работал учителем физкультуры на протяжении многих лет. Кроме того, он тренировал детскую футбольную команду.