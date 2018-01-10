Роберто Манчини может сменить "Зенит" на сборную Австралии

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Футбол-2018 1 час назад
Роберто Манчини может сменить "Зенит" на сборную АвстралииЧитайте нас в Telegram
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии. Ради работы со сборной – участницей чемпионата мира 2018 итальянский специалист может расторгнуть контракт с клубом.
Австралийцы ищут тренера, который смог бы подготовить команду к чемпионату мира, который пройдет в России следующим летом. Ангелос Постекоглу, выведший команду в финальную часть чемпионата мира, оставил свой пост.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", одним из кандидатов на вакантную должностья вялется Роберто Манчини, давно мечтающий о работе с национальной сборной. Ради осуществления своей мечты 53-летний итальянец готов оставить свой нынешний клуб. Помимо Манчини список кандидатов на должность главного тренера сборной Австралии входят Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари, Свен-Еран Эрикссон и Юрген Клинсманн.
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