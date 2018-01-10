Молдавия запретила новости из России

В Молдавии запретили трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Соответствующий закон подписал спикер парламента Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона.

Документ, созданный для борьбы с "иностранной пропагандой", запрещает показ программ с информационным, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом трансляция развлекательных программ разрешается.

Президент Молдавии дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд, сообщает ТАСС. Туда же обратился и Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии, имеющий большинство в парламенте. Он заявил, что Додон обязан утвердить закон, несмотря на свое несогласие, так как парламент принял его дважды. В итоге суд разрешил спикеру парламента или премьеру утвердить закон.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал данный закон информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.