Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист РСФСР, старейший актер Московского театра сатиры Михаил Державин, скончавшийся в среду на 82-м году жизни в Москве, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

Об этом сообщил директор Театра сатиры, где работал Державин с 1969 года, Мамед Агаев. Он уточнил, что на Новодевичьем кладбище покоится и его отец, в прошлом ведущий актер театра им. Вахтангова Михаил Степанович Державин. "О дне прощания и похорон будет известно позднее", — добавил директор Театра сатиры.

Также Агаев подтвердил, что артист ушел из жизни после тяжелой, продолжительной болезни. "Последнее время он находился в реанимационном отделении одной из московских клиник", — сообщил директор Театра сатиры.

Старейшая актриса Театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева отметила, что театр понес тяжелую утрату: ушел чудесный, добрый, красивый и талантливый человек, передает РИА Новости.

"Я проработала с Михаил Михайловичем долгое время и кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Спасибо ему за это, спасибо ему за то, как он радовал публику. Мы потеряли очень светлого, солнечного человека. Царство ему небесное", — сказала она.

Говоря о Михаиле Державине, народная артистка РСФСР Валентина Талызина также отметила, что Державин был очень доброжелательным, обаятельным и умным актером. "Он был очень доброжелательный артист. Они с Ширвиндтом всегда делали такие сценки, что Миша нисколько не уступал в обаянии Саше Ширвиндту. А вот фильм "Моя морячка", я считаю, просто шедевр был. Очень обаятельный актер был, очень умный и просто был хороший человек. Жаль, что он от нас ушел", — сказала она в среду ТАСС.

"Михаил был прекрасным артистом, очень жаль, что его больше нет с нами. Очень больно, когда уходят такие люди, люди кино и театра нашего поколения" — отметила народная артистка РФ Лия Ахеджакова.

Между тем, по словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, память Державина могут увековечить в Москве.

"Замечательный человек, очень порядочный, красивый и талантливый. Уверен, для многих табличка на его доме будет символизировать, что здесь талантливейший актер жил, работал, посвятил всю свою жизнь творчеству и театру", — сказал Герасимов.

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. В 1959 году он окончил Театральное училище имени Щукина и стал актером "Ленкома". В 1965 году перешел на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Также широко известен как киноактер. Исполнял роли в фильмах "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Чокнутые", "Жених из Майами", "Старые клячи", "Мексиканский вояж Степаныча" и многих других. В общей сложности снялся в более чем 40 кинокартинах.

С 1967 по 1980 год выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать!".