Двигавшаяся задом "Лада" устроила массовую аварию в центре Омска

Три человека попали в больницу в результате массовой аварии, произошедшей в первый рабочий день в Омске, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Местом действия стал печально известный в городе мост имени 60-летия ВЛКСМ, где с завидным постоянством происходят аварии, в том числе и серьезные. Около 9 часов утра (примерно 06:00 по Москве) во вторник, 9 января, 35-летний владелец ВАЗ-2112 не совладал с управлением, так что его транспортное средство развернуло и выбросило на встречную полосу. Двигавшая задом "двенадцатая" на полном ходу протаранила Toyota Fielder, после чего в них врезалась Mazda 3.

Помощь медиков потребовалась виновнику аварии, 34-летнему пассажиру, а также 43-летней владелице Toyota, чья машина получила наибольший урон. Всех пострадавших доставили в больницу.

Спустя несколько минут в считанных метрах от места первой аварии столкнулись еще три машины, однако на сей раз обошлось без пострадавших.

В региональном управлении ГИБДД отметили, что последние ДТП произошли по вине спешивших водителей, но при этом пообещали рассмотреть варианты введения