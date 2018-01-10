Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 января 201811:15

Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

Читайте нас в Telegram

Стало известно, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие российские объекты в Сирии. По данным Минобороны России, они взлетели из зоны деэскалации Идлиб. Эта территория контролируется вооруженными отрядами так называемой умеренной оппозиции. Согласно международным договоренностям по Сирии, за прекращением боевых действий в этом районе следят турецкие наблюдатели.

В связи с этим Минобороны России направило письма руководству разведки и главе генштаба Турции с требованием выполнять взятые на себя обязательства. А накануне в МИД Турции вызвали российского посла — также в связи с ситуацией в Сирии.

Первая массовая атака беспилотников, несущих взрывные устройства, произошла в ночь на 6 января. 13 дронов попытались приблизиться к авиабазе Хмеймим и пункту обеспечения ВМФ в Тартусе. Часть аппаратов удалось сбить, несколько были перехвачены. Никто не пострадал.

Ранее по теме

Коротко

12:15

ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

11:53

Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб

11:10

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

10:37

Молдавия запретила новости из России

10:31

Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

09:42

Телефонные террористы парализовали Ярославский вокзал

09:35

В Москве умер Михаил Державин

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

1 час назад
Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

1 час назад
Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб

Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб

16 минут назад
Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

1 час назад
Молдавия запретила новости из России

Молдавия запретила новости из России

1 час назад
"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез

"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез

25 минут назад
СМИ: бизнесмены из РФ покупают гражданство Мальты

СМИ: бизнесмены из РФ покупают гражданство Мальты

41 минута назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
Кремль прокомментировал переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова

Кремль прокомментировал переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова

15 минут назад
Крошечная капсула "нюхает" газы в кишечнике и передаёт информацию на смартфон

Крошечная капсула "нюхает" газы в кишечнике и передаёт информацию на смартфон

45 минут назад
Слух: Facebook откроет "видеопортал" в мир непрерывного общения

Слух: Facebook откроет "видеопортал" в мир непрерывного общения

1 час назад
Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

1 час назад
Смертоносные подушки Takata снова стали причиной масштабного отзыва

Смертоносные подушки Takata снова стали причиной масштабного отзыва

1 час назад
Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа

Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа

2 часа назад
В Саранске тренер умер на футбольном поле

В Саранске тренер умер на футбольном поле

2 часа назад
Закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ будет готов к 1 февраля

Закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ будет готов к 1 февраля

2 часа назад
Легально и быстро: собственники квартир смогут менять недобросовестную УК без суда

Легально и быстро: собственники квартир смогут менять недобросовестную УК без суда

2 часа назад
Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

2 часа назад
Космическая лихорадка: еще одна особенность жизни на орбите

Космическая лихорадка: еще одна особенность жизни на орбите

2 часа назад
Disney обвинили в "перекрашивании" актеров "Аладдина"

Disney обвинили в "перекрашивании" актеров "Аладдина"

2 часа назад
Два в одном: препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера

Два в одном: препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера

2 часа назад
Вести.net: GoPro выставит себя на продажу, а Seagate представила винчестер для 4K-видео

Вести.net: GoPro выставит себя на продажу, а Seagate представила винчестер для 4K-видео

2 часа назад
Взломанную хакерами защиту Wi-Fi восстановит новый стандарт

Взломанную хакерами защиту Wi-Fi восстановит новый стандарт

3 часа назад
Снежный плен: горнолыжный курорт отрезало от внешнего мира

Снежный плен: горнолыжный курорт отрезало от внешнего мира

3 часа назад
Проблема Ассанжа: Эквадор ищет посредника

Проблема Ассанжа: Эквадор ищет посредника

3 часа назад
Сто женщин во главе с Катрин Денёв выступили в защиту мужчин

Сто женщин во главе с Катрин Денёв выступили в защиту мужчин

4 часа назад
В США учительницу арестовали за жалобы на зарплату

В США учительницу арестовали за жалобы на зарплату

4 часа назад
Трамп: стена на границе с Мексикой — залог безопасности

Трамп: стена на границе с Мексикой — залог безопасности

4 часа назад
Белый дом: искать "русский след" в президентских выборах - пустая трата времени

Белый дом: искать "русский след" в президентских выборах - пустая трата времени

4 часа назад
В Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 7,8, есть угроза цунами

В Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 7,8, есть угроза цунами

5 часов назад
Потерянный спутник Zuma обошелся Штатам в несколько миллиардов долларов

Потерянный спутник Zuma обошелся Штатам в несколько миллиардов долларов

5 часов назад
Овечкин, Кузнецов и Орлов поучаствовали в победе "Вашингтона" над "Ванкувером"

Овечкин, Кузнецов и Орлов поучаствовали в победе "Вашингтона" над "Ванкувером"

5 часов назад
Африканский футболист получил 5 ГБ интернета за признание игроком матча

Африканский футболист получил 5 ГБ интернета за признание игроком матча

5 часов назад
Посольство РФ в Вашингтоне осудило попытки США повлиять на выборы в России

Посольство РФ в Вашингтоне осудило попытки США повлиять на выборы в России

5 часов назад
Kodak планирует создать собственную криптовалюту

Kodak планирует создать собственную криптовалюту

6 часов назад
Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона

Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона

6 часов назад
Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

6 часов назад
Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

6 часов назад
Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из зоны деэскалации Идлиб

Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из зоны деэскалации Идлиб

7 часов назад
У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегалами, погибли 50 человек

У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегалами, погибли 50 человек

7 часов назад
Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

8 часов назад
Партию сжиженного газа с "Ямал СПГ" отправили в США

Партию сжиженного газа с "Ямал СПГ" отправили в США

9 часов назад
Польские министры, настроенные против России, лишились постов

Польские министры, настроенные против России, лишились постов

9 часов назад
Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

9 часов назад
Командующий морпехами США сравнил возможную войну с КНДР с "Игрой престолов"

Командующий морпехами США сравнил возможную войну с КНДР с "Игрой престолов"

9 часов назад
Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд

Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд

10 часов назад
Экипаж Николаева победил на четвертом этапе "Дакара" и упрочил лидерство

Экипаж Николаева победил на четвертом этапе "Дакара" и упрочил лидерство

11 часов назад
Названо имя самого богатого человека в мире

Названо имя самого богатого человека в мире

11 часов назад
Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей

Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей

15 часов назад
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

09.01.2018 10:15
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

04.01.2018 18:22