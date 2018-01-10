Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

Стало известно, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие российские объекты в Сирии. По данным Минобороны России, они взлетели из зоны деэскалации Идлиб. Эта территория контролируется вооруженными отрядами так называемой умеренной оппозиции. Согласно международным договоренностям по Сирии, за прекращением боевых действий в этом районе следят турецкие наблюдатели.

В связи с этим Минобороны России направило письма руководству разведки и главе генштаба Турции с требованием выполнять взятые на себя обязательства. А накануне в МИД Турции вызвали российского посла — также в связи с ситуацией в Сирии.

Первая массовая атака беспилотников, несущих взрывные устройства, произошла в ночь на 6 января. 13 дронов попытались приблизиться к авиабазе Хмеймим и пункту обеспечения ВМФ в Тартусе. Часть аппаратов удалось сбить, несколько были перехвачены. Никто не пострадал.