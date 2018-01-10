"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез

Десятого января не стало Михаила Державина. Ему был 81 год. Почти полвека он служил в Театре Сатиры и десятилетия выступал в творческом тандеме с Александром Ширвиндом.

Этот дуэт великих артистов неразрывно связан друг с другом в восприятии нескольких поколений телезрителей, в том числе и по искрометным эстрадным номерам, а людям старшего возраста Михаил Михайлович запомнился и как Пан Ведущий в "Кабачке 13 стульев".

Вместе с Александром Ширвиндтом Михаил Державин вел популярные программы "Утренняя почта" и "Хочу знать!" и сыграл в более чем сорока фильмах, среди которых — классика отечественного кинематографа: "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Чокнутые", "Жених из Майами", "Старые клячи", десятки других кинолент.

А песня, которую исполняет Державин в фильме "Моя морячка", где он играл с Людмилой Гурченко, неизменно вызывает улыбку, сколько бы раз человек ее ни слушал.

И, конечно же, Михаил Державин с Александром Ширвиндтом навсегда останутся в памяти поклонников такими, как на этих видеокадрах: и про неизвестного актера "Закадра Некадровича", и как актеры играют премьеру спектакля и как его же, но утром 1 января. Невозможно не вспомнить и сценку из передачи "В кругу друзей" у Эльдара Рязанова (1986 год) со знаменитой фразой:" Я ее встречал один в Шереметьеве два".