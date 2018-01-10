Тема:

Медицинская техника и технологии будущего 44 минуты назад

Новости Наука

10 января 201811:41 Евгения Ефимова

Крошечная капсула "нюхает" газы в кишечнике и передаёт информацию на смартфон

Крошечная капсула проходит по всему кишечному тракту и каждые пять минут отправляет информацию об "унюханном".
Фото RMIT.

Читайте нас в Telegram

Инновационная электронная капсула, предназначенная для измерения содержания газов внутри кишечника, прошла первый этап клинических испытаний на людях. Такая "пилюля" потенциально является мощным инструментом для мониторинга здоровья человека (и диагностирования, например, непереносимости лактозы). Но также она может помочь учёным пересмотреть подход к постановке диагнозов при желудочно-кишечных заболеваниях.

Большое сообщество бактерий, живущих внутри желудочно-кишечного тракта человека, по мере взаимодействия с непереваренными кусочками пищи создают разнообразные газы. Водород, углекислый газ, азот и кислород производятся в различных количествах, и, как известно, они вызывают много неприятных симптомов, связанных с синдромом раздражённого кишечника (СРК).

Проглатываемый датчик предлагает совершенно новый взгляд на работу желудочно-кишечного тракта человек Так, авторы работы из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) выявили новые, ранее не зафиксированные, иммунные механизмы.

Разработанное устройство проходит через пищеварительный тракт, попутно измеряя концентрации кишечных газов. Капсула длиною 2,6 сантиметра и диметром 1,1 сантиметра содержит датчики водорода, кислорода и углекислого газа. Концентрация последних может варьироваться, поскольку микробы разрушают соединения в нашей пище и выделяют различные побочные продукты.

Внутри капсулы спрятаны два сенсора газов, датчик температуры, микроконтроллер, радиочастотный передатчик и батарейки на основе оксида серебра.

В исследовании принимали участие шесть здоровых человек, питавшиеся продуктами с высоким или низким содержанием клетчатки. Оказалось, что датчик смог точно определить концентрацию водорода, углекислого газа и кислорода в режиме реального времени – по мере того как капсула проходила через организм.

После того как испытуемые проглатывали капсулу, она начинала передавать сигналы портативному устройству примерно каждые пять минут. Последнее, в свою очередь, использует Bluetooth, чтобы отправлять данные на приложение в смартфоне.

Капсула вышла из организма примерно через один-два дня после проглатывания.

"Мы обнаружили, что желудок выделяет окисляющие химические вещества, чтобы расщеплять и разрушать чужеродные соединения, которые остаются в нём дольше обычного, — говорит ведущий автор исследования Курош Калантар Заде (Kourosh Kalantar Zadeh). – Это может быть системой защиты желудка от инородных объектов. О таком иммунном механизме ранее никогда не сообщалось".

До сих пор медикам было очень трудно измерять уровень кишечных газов. Такие методы, как анализ дыхания или использование вставной трубки, были слишком инвазивны и не очень точны. Новый же датчик предоставит медикам полную картину производства газов внутри кишечника. Кроме того, устройство предлагает совершенно новый способ анализа активности микробиоты человека.

"Ранее нам приходилось полагаться на образцы фекалий или хирургию, чтобы взять пробу и проанализировать состав микробов в кишечнике, — говорит Калантар Заде. – Но это означало, что мы измеряем их, когда они уже не являются истинным отражением состояния микробиоты. Наша капсула предлагает неинвазивный метод измерения активности микробиоты".

Уже проведены первые клинические испытания, продемонстрировавшие, что сенсоры в капсуле безопасны и работают в организме людей эффективно. Показания капсулы отражают изменения уровней ферментации в кишечнике и скорость прохода пищи через организм.

"Испытания показали наличие высоких концентраций кислорода в толстой кишке, когда человек съедал большое количество клетчатки. Это противоречит прежнему убеждению в том, что толстая кишка всегда свободна от кислорода. Новая информация может помочь людям лучше понять, как истощают организм такие заболевания, как рак толстой кишки", — говорит учёный.

В настоящий момент специалисты намерены провести вторую фазу исследований. Авторы работы считают, что полученные данные в конечном итоге можно будет использовать для разработки персонализированных рекомендаций по здоровому рациону (новая тенденция в медицине и не только). Также новинка пригодится в диагностике проблем с пищеварением. Более того, в будущем такие сенсоры могли бы заменить некоторые инвазивные процедуры, колоноскопию, например.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Electronics.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об "умной" таблетке, которая доложит врачу о том, когда именно её проглотили и таблетке, которая вместит в себя сразу несколько лекарств. Также мы сообщали о дозаторе лекарств, который в случае чего пожалуется на вас врачу.

Ранее по теме

Коротко

12:15

ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

11:53

Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб

11:10

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

10:37

Молдавия запретила новости из России

10:31

Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

09:42

Телефонные террористы парализовали Ярославский вокзал

09:35

В Москве умер Михаил Державин

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

59 минут назад
Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

Атака дронов: Минобороны России определило место запуска

1 час назад
Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

1 час назад
Закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ будет готов к 1 февраля

Закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ будет готов к 1 февраля

2 часа назад
Молдавия запретила новости из России

Молдавия запретила новости из России

1 час назад
"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез

"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез

19 минут назад
СМИ: бизнесмены из РФ покупают гражданство Мальты

СМИ: бизнесмены из РФ покупают гражданство Мальты

35 минут назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
Крошечная капсула "нюхает" газы в кишечнике и передаёт информацию на смартфон

Крошечная капсула "нюхает" газы в кишечнике и передаёт информацию на смартфон

39 минут назад
Слух: Facebook откроет "видеопортал" в мир непрерывного общения

Слух: Facebook откроет "видеопортал" в мир непрерывного общения

1 час назад
Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

1 час назад
Смертоносные подушки Takata снова стали причиной масштабного отзыва

Смертоносные подушки Takata снова стали причиной масштабного отзыва

1 час назад
Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа

Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа

1 час назад
В Саранске тренер умер на футбольном поле

В Саранске тренер умер на футбольном поле

2 часа назад
Легально и быстро: собственники квартир смогут менять недобросовестную УК без суда

Легально и быстро: собственники квартир смогут менять недобросовестную УК без суда

2 часа назад
Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

2 часа назад
Космическая лихорадка: еще одна особенность жизни на орбите

Космическая лихорадка: еще одна особенность жизни на орбите

2 часа назад
Disney обвинили в "перекрашивании" актеров "Аладдина"

Disney обвинили в "перекрашивании" актеров "Аладдина"

2 часа назад
Два в одном: препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера

Два в одном: препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера

2 часа назад
Вести.net: GoPro выставит себя на продажу, а Seagate представила винчестер для 4K-видео

Вести.net: GoPro выставит себя на продажу, а Seagate представила винчестер для 4K-видео

2 часа назад
Взломанную хакерами защиту Wi-Fi восстановит новый стандарт

Взломанную хакерами защиту Wi-Fi восстановит новый стандарт

3 часа назад
Снежный плен: горнолыжный курорт отрезало от внешнего мира

Снежный плен: горнолыжный курорт отрезало от внешнего мира

3 часа назад
Проблема Ассанжа: Эквадор ищет посредника

Проблема Ассанжа: Эквадор ищет посредника

3 часа назад
Сто женщин во главе с Катрин Денёв выступили в защиту мужчин

Сто женщин во главе с Катрин Денёв выступили в защиту мужчин

4 часа назад
В США учительницу арестовали за жалобы на зарплату

В США учительницу арестовали за жалобы на зарплату

4 часа назад
Трамп: стена на границе с Мексикой — залог безопасности

Трамп: стена на границе с Мексикой — залог безопасности

4 часа назад
Белый дом: искать "русский след" в президентских выборах - пустая трата времени

Белый дом: искать "русский след" в президентских выборах - пустая трата времени

4 часа назад
В Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 7,8, есть угроза цунами

В Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 7,8, есть угроза цунами

5 часов назад
Потерянный спутник Zuma обошелся Штатам в несколько миллиардов долларов

Потерянный спутник Zuma обошелся Штатам в несколько миллиардов долларов

5 часов назад
Овечкин, Кузнецов и Орлов поучаствовали в победе "Вашингтона" над "Ванкувером"

Овечкин, Кузнецов и Орлов поучаствовали в победе "Вашингтона" над "Ванкувером"

5 часов назад
Африканский футболист получил 5 ГБ интернета за признание игроком матча

Африканский футболист получил 5 ГБ интернета за признание игроком матча

5 часов назад
Посольство РФ в Вашингтоне осудило попытки США повлиять на выборы в России

Посольство РФ в Вашингтоне осудило попытки США повлиять на выборы в России

5 часов назад
Kodak планирует создать собственную криптовалюту

Kodak планирует создать собственную криптовалюту

6 часов назад
Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона

Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона

6 часов назад
Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

6 часов назад
Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

6 часов назад
Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из зоны деэскалации Идлиб

Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из зоны деэскалации Идлиб

7 часов назад
У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегалами, погибли 50 человек

У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегалами, погибли 50 человек

7 часов назад
Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

8 часов назад
Партию сжиженного газа с "Ямал СПГ" отправили в США

Партию сжиженного газа с "Ямал СПГ" отправили в США

8 часов назад
Польские министры, настроенные против России, лишились постов

Польские министры, настроенные против России, лишились постов

9 часов назад
Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

9 часов назад
Командующий морпехами США сравнил возможную войну с КНДР с "Игрой престолов"

Командующий морпехами США сравнил возможную войну с КНДР с "Игрой престолов"

9 часов назад
Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд

Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд

9 часов назад
Экипаж Николаева победил на четвертом этапе "Дакара" и упрочил лидерство

Экипаж Николаева победил на четвертом этапе "Дакара" и упрочил лидерство

10 часов назад
Названо имя самого богатого человека в мире

Названо имя самого богатого человека в мире

11 часов назад
Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей

Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей

14 часов назад
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

09.01.2018 10:15
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

04.01.2018 18:22