На границе Украины с Польшей начались протесты обложенных налогом челноков

На границе Украины и Польши, до пунктов пропуска во Львовской области, 10 января проходят акции протеста. Там украинские "челночники" в знак протеста против новых налоговых правил перекрыли дороги.

В частности, у села Старовойтове Любомльского района люди непрерывного ходили по пешеходному переходу, чем частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин, передает телеканал "112 Украина".

Сообщения об этой акции также появились и в соцсетях. Акции протеста проходят у пунктов пропуска Шегини — Медика и Рава-Русская — Гребенне.

При этом в Шегини протестующие пообещали патрульным, что каждые полчаса будут пропускать по десять автомобилей, чтобы избежать столкновений с направляющимися за границу водителями.

Недовольство людей вызвано законом, вступившим в силу на Украине с 1 января 2018 года. Он предусматривает ряд существенных налоговых ограничений на частый ввоз товаров из-за рубежа.

Отныне беспошлинно можно ввозить на Украину наземным транспортом товары на сумму до 500 евро, воздушным транспортом до 1000 евро и весом до 50 килограммов. Причем, действовать они будут для тех, кто отсутствовал на Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем один раз в 72 часа. За более частое пересечение украинско-польской границы без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.