Ромелу Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтд" из-за предсказания вуду

Ромелу Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтд" из-за предсказания вудуЧитайте нас в Telegram
Стала известна причина перехода нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. На решение бельгийского футболиста повлияло предсказание вуду.
Владелец "Эвертона" Фархад Мошири заявил, что не мог удержать своего лидера от ухода в "Манчестер Юнайтед". И дело тут не только в спортивной мотивации или предложении "МЮ".Ромелу Лукаку поступил в соответствии с предсказаниями колдуна вуду, настоятельно рекомендовавшему футболист сменить клуб.
"Прошлым летом мы предложили ему более выгодный контракт. Мы перебили все другие предложения, однако Ромелу не захотел остаться .Мы сделали все возможное, предложив ему сказочные условия . Мы давали ему больше, чем "Манчестер". Его агент дал согласие. Когда же Лукаку находился в комнате для собраний, ему позвонила мама и сказала, что после паломничества в Африку ей открылось предсказание вуду о том, что сыну нужно перейти в "Манчестер Юнайтед", — приводит слова владельца "Эвертона" Фархада Мошири "Спорт-Экспресс".
Ромелу Лукаку – бельгийский нападающий конголезского происхождения играл за "Эвертон" с 2014 по 2017 годы. Летом 2017 года он был продан в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов евро.
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