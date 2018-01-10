Владимир Путин сегодня приедет в свой избирательный штаб в качестве кандидата на пост главы государства, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он отказался комментировать сообщения некоторых СМИ, что пресс-секретарем избирательного штаба Путина может быть назначен телеведущий Андрей Кондрашов.

"Что касается штаба, не могу никак комментировать, не могу никак сообщать. Это противоречило бы законодательству", — пояснил Дмитрий Песков.

Действующий президент Владимир Путин идет на предстоящие в 2018 году выборы в качестве самовыдвиженца. Более 600 человек, вошедших в группу инициативных избирателей, проголосовали за выдвижение его кандидатуры 26 декабря. 27 декабря Владимир Путин представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты. А 5 января стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина на президентских выборах.