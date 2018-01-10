Кремль прокомментировал переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова

Вопрос о переименовании площади в Вашингтоне в память о Борисе Немцове является прерогативой властей города. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", Песков отметил, что предпочел бы оставить этот вопрос без комментариев, а также добавил, что "состояние двусторонних отношений между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря".

Во вторник городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. По мнению властей города, это шаг символизирует "приверженность города демократии".

Таблички на площади появится к годовщине гибели политика (до 28 февраля), передает РИА Новости. Все работы обойдутся чуть менее 2 тысяч долларов. При этом адреса на этом участке Висконсин-авеню меняться не будут. Таким образом, российское посольство по-прежнему будет находиться по адресу "Висконсин-авеню, дом 2650".

Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле прошлого года суд признал пятерых подсудимых, уроженцев Чечни, виновными в убийстве оппозиционера.