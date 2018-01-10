Песков: С-400 в Крыму - не угроза, а обеспечение безопасности

В ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что в Крыму будет развернут второй дивизион комплекса С-400 из-за угроз украинской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что меры обеспечения собственной безопасности не должны восприниматься как угроза кому-либо, передает "Интерфакс".

Песков подчеркнул при этом, что у российской стороны на это есть полное суверенное право. Пресс-секретарь президента заметил также, что на российско-украинской границе в районе Крыма продолжается провокационная и диверсионная деятельность.