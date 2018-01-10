ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

Алиса Аршавина – супруга футболиста Андрея Аршавина — не работает и никогда не работала в ФСБ России. Об этом "Интерфаксу" заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

6 января Алису сняли с рейса "Аэрофлота" вместе с детьми и няней. Женщина должна была лететь из Москвы в Алматы. Перед взлетом она захотела пересадить няню в бизнес-класс, хотя билет у нее был в эконом. Когда стюардесса отказалась, Аршавина начала ей угрожать, назвала себя "майором ФСБ" и обещала "большие проблемы". Потом ей понадобилось поменять ребенку подгузник во время руления самолета. Для этого женщина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка.

В департаменте общественных связей "Аэрофлота" отметили, что пассажирка вела себя деструктивно и не следовала требованиям экипажа. Командир судна принял решение о снятии Аршавиной с рейса. При этом сама жена футболиста уверена, что в той ситуации была права, а у стюардессы просто "синдром вахтера".

Как выяснилось, Аршавина угрожала не только бортпроводнице, но и казахстанской модели Ольге Семеновой, с которой обнимался ее муж. Видео попало в Сеть. По словам модели, ревнивая жена обещала отрезать ей пальцы. При этом Алиса снова представлялась сотрудником спецслужб.