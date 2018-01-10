14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

Премьера фильма с участием Владимира Путина состоится 14 января на телеканале "Россия 1" в 22:00 по московскому времени. Об этом Вестям.Ru сообщил автор ленты, журналист Андрей Кондрашов.

Валаам – самый древний монастырь на севере Руси, самый первый. Здесь короткое лето, нескончаемо длинная зима, пронизывающие ветра и вокруг – холодная Ладога. Здесь особое место. Для особых людей. Отсюда начинается дорога России к Богу, говорят монахи. Они же говорят, что Валаам – это Северный Афон, а еще, что это зеркало России. Судьба Валаама – это всегда судьба страны. Валаам умирал, когда происходило крушение российской державы. Он возрождался, и наше государство вновь вставало с колен. Он хорошел и расцветал, и то же происходило на просторах всей России.

Еще десяток лет назад на Валааме царила полная разруха – наследие советских времен. Сегодня монастырь не узнать. Некогда разрушенные скиты отстроены, храмы отреставрированы, а центральный Спасо-Преображенский собор сияет ярким цветком под серым северным небом, привлекая взгляды и души. И все это во многом благодаря усилиям, которые приложило к восстановлению жемчужины русского севера государство и лично Президент.

Владимир Путин однажды приехал на разрушенный Валаам в качестве паломника. Почему с тех пор ездит сюда регулярно? Какое отражение российской истории увидел в судьбе этого монастыря? Какие чудеса случались здесь в период реставрации? Валаам вернул монашескую жизнь и возродил святыни, но большая часть этих святынь остается в Финляндии, куда их перенесли и сохранили изгнанные из России старцы. Не пора ли вернуть артефакты на Родину? Что думает об этом президент России? А чем вообще для нашей необъятной страны является вера? Почему священные писания пригодились даже коммунистам для формирования идеологии СССР? И кто сегодня проводит параллель между святыми мощами и телом Ленина? Что Россию ждет в будущем? Почему вера и воля не имеют национальности и каким образом они могут объединять все наши народности, вне зависимости от вероисповедания?

Два интервью Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире – в документальном фильме "Валаам".