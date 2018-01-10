Биологи создали первую "карту клеток" эмбриона млекопитающего

Команда исследователей во главе с Джоном Мариони (John Marioni) впервые провела "перепись" клеток эмбриона млекопитающего. Учёные выявили все основные типы клеток, присутствующих в зародыше на стадии гаструляции, и исследовали работу генов, которая приводит к образованию тканей и органов. Полученная информация поможет в лечении многих заболеваний.

Как известно, организм развивается из одной-единственной оплодотворённой яйцеклетки. Она делится, и появляются "дочерние" клетки, которые выглядят абсолютно одинаковыми. Каким образом из них развиваются разные ткани и органы? Этот процесс очень интересует учёных.

Команда Мариони провела масштабную работу, чтобы закрыть часть пробелов в этой картине. В качестве "подопытного" исследователи использовали эмбрион мыши на стадии гаструляции. Учёные применили метод секвенирования РНК одиночных клеток. Это позволило провести "поклеточную опись" эмбриона.

Исследовав более 20 тысяч отдельных клеток, авторы разделили их на 20 основных типов. Анализ РНК помог учёным понять, как работают гены этих клеток, ведь ДНК – это, образно говоря, инструкция по синтезу РНК.

Полученная "карта клеток" опубликована в открытом доступе.

Как поясняет пресс-релиз исследования, эта информация может быть использована для лечения врождённых заболеваний (таких, например, как порок сердца) ещё на стадии эмбриона. Если мы знаем, как работают гены, отвечающие за развитие органа, нам будет проще устранить последствия, если что-то в их работе пойдёт не так, пишут авторы.

"Перепись" уже дала первые результаты. Полученные данные позволили авторам открыть новый биохимический путь образования клеток крови.

Авторы надеются, что в перспективе их выводы помогут людям, у которых проблемы с кроветворной системой. Разработанные с помощью новой информации лекарства будут стимулировать организм вырабатывать собственные кровяные тельца, позволяя пациентам обойтись без переливаний.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о других "картах" и "реестрах", обещающих прорыв в медицине и биологии. Например, мы говорили о проекте чтения "иммунной летописи", атласе микроРНК и самой подробной карте коры головного мозга.

Эпоха "больших данных" позволяет накапливать информацию в невиданных прежде масштабах. А это значит, что мир ждёт ещё немало интригующих новостей. Мы обязательно о них расскажем.