Прокуратура нашла VIP-камеры в "Матросской тишине"

В столичном СИЗО "Матросская Тишина" есть VIP-камеры с холодильниками и большими современными телевизорами. Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.

В ходе прокурорской проверки было выявлено несоответствие условий содержания подозреваемых нормам законодательства. В связи с этим начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении нарушений.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении двух сотрудников СИЗО. Результаты проверки находятся на контроле прокурора города, передает ТАСС.