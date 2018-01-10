Мэр Ливерпуля возмущен продажей Баркли в "Челси"

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон будет добиваться расследования перехода полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в "Челси". На прошлой неделе футболист был продан за 15 миллионов фунтов и заключил с чемпионами Англии контракт сроком на пять с половиной лет.

"Челси" предпринимал попытку купить Росса Баркли летом и предлагал за игрока сборной Англии 35 миллионов фунтов. Но "Эвертон" ответил отказом. Через полгода "ириски" согласились отпустить 24-летнего футболиста за сумму, вдвое меньшую. Это обстоятельство и возмутило Андерсона. Мэр обратился в полицию и Футбольную ассоциацию Англии с требование расследовать сделку.

"Я считаю, что произошел определенный сговор, а именно умышленная попытка понизить стоимость игрока на рынке ради его же выгоды, выгоды агента и покупающего клуба. Я обеспокоен этим трансфером и хочу, чтобы полиция проверила его на предмет мошенничества", — цитирует Джо Андерсона "Спорт-Экспресс"..