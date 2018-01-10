Олень вломился в американскую школу через стеклянную дверь

Не более трех секунд провел в школе в американском штате Висконсин перепуганный олень, посреди ночи разбивший стеклянную дверь и вломившийся в учебное заведение. Камера наблюдения зафиксировала момент визита "вандала" и его напарника.

"Судя по всему, наши ученики и сотрудники не единственные, кому нравится посещать школу", — с иронией отмечается на странице образовательного учреждения в Facebook.

Своей целью пара оленей выбрала учебное заведение в небольшом городке Прери на западе Висконсина. На сделанных ранним утром 5 января кадрах видно, как животные на высокой скорости пересекают проезжую часть и подлетают к школе. Один из оленей разбил стеклянную дверь и очутился внутри, второму повезло меньше — он врезался в стену образовательного учреждения. Буквально через три секунды парнокопытные скрылись с места преступления, оставив на память о себе только разбитое стекло.