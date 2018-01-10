Пьяный водитель сбил троих пешеходов под Оренбургом, один из них погиб

Нетрезвый водитель Honda Civic на скорости сбил троих пешеходов – двух пенсионерок и 16-летнего молодого человека, подросток скончался. ДТП попало в объективы уличных камер видеонаблюдения.

Авария произошла накануне в поселке Энергетик Новоорского района Оренбургской области.

На кадрах видно, как машина на скорости сносит пешеходов.

Как сообщают местные СМИ, под колеса автомобиля попали две 63-летние местные жительницы, они попали в больницу, и 16-летний юноша, который от полученных травм скончался. Водитель в возрасте 33-х лет находился в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент полицейские проводят проверку по факту данного ДТП.