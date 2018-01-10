Ошибка в измерениях: японский астронавт не прибавлял 9 сантиметров

10 января 201813:35
Ошибка в измерениях: японский астронавт не прибавлял 9 сантиметровЧитайте нас в Telegram
Японский астронавт Норисигэ Канаи, находящийся сейчас на МКС, извинился за то, что наделал в СМИ много шума. В своем официальном Twitter он сообщил, что просто совершил ошибку в измерениях.
Ранее астронавт выступил с сенсационным заявлением, что за три недели пребывания на орбите он вырос сразу на девять сантиметров.
Известно, что в условиях невесомости рост человека действительно меняется, нагрузка на позвоночник исчезает, хрящевая ткань расправляется. Однако обычно космонавты "вырастают" на два-три сантиметра.
Японский астронавт не объяснил, как он проводил измерения, если ошибка оказалось столь существенной.
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