Ошибка в измерениях: японский астронавт не прибавлял 9 сантиметров

Японский астронавт Норисигэ Канаи, находящийся сейчас на МКС, извинился за то, что наделал в СМИ много шума. В своем официальном Twitter он сообщил, что просто совершил ошибку в измерениях.

Ранее астронавт выступил с сенсационным заявлением, что за три недели пребывания на орбите он вырос сразу на девять сантиметров.

Известно, что в условиях невесомости рост человека действительно меняется, нагрузка на позвоночник исчезает, хрящевая ткань расправляется. Однако обычно космонавты "вырастают" на два-три сантиметра.

Японский астронавт не объяснил, как он проводил измерения, если ошибка оказалось столь существенной.