Берлинское минтранспорта выпустило кроссовки-проездные

Представители системы общественного транспорта Берлина (Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)) выпустили лимитированную серию кроссовок, которые позволят своему обладателю год бесплатно пользоваться городским транспортом. Цвет обуви соответствует оформлению кресел в местных трамваях и метро, сообщает Highsnobiety.

Новая "транспортная" обувь называется EQT Support 93/17 "Berlin", она была выпущена совместно с компанией Adidas.

В продажу поступят всего 500 пар таких кроссовок. Стоимость одной пары составит 215 долларов (около 12,3 тысячи рублей).

Продажи кроссовок-проездных стартуют 16 января, приобрести их можно будет только в Берлине. Срок действия такого билета – до 31 декабря 2018 года.