Берлинское минтранспорта выпустило кроссовки-проездные

10 января 201813:32
Берлинское минтранспорта выпустило кроссовки-проездныеЧитайте нас в Telegram
Представители системы общественного транспорта Берлина (Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)) выпустили лимитированную серию кроссовок, которые позволят своему обладателю год бесплатно пользоваться городским транспортом. Цвет обуви соответствует оформлению кресел в местных трамваях и метро, сообщает Highsnobiety.
Новая "транспортная" обувь называется EQT Support 93/17 "Berlin", она была выпущена совместно с компанией Adidas.
В продажу поступят всего 500 пар таких кроссовок. Стоимость одной пары составит 215 долларов (около 12,3 тысячи рублей).
Продажи кроссовок-проездных стартуют 16 января, приобрести их можно будет только в Берлине. Срок действия такого билета – до 31 декабря 2018 года.
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