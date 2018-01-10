Армия России будет адаптироваться к изменениям в мире

Российская армия будет учитывать изменения в мировой военно-политической обстановке и, исходя из этого, корректировать свою работу. Помимо этого, в новом 2018 году вооруженные силы РФ сконцентрируются на развитии международного сотрудничества, заявил Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Напомним, что в 2018 году оборонный бюджет России составит 46 миллиардов долларов, или 2,8% от внутреннего валового продукта. Перед военными стоит задача довести количество новой техники и оружия в войсках до 61%.