С детства ему повезло. Коллеги вспоминают Михаила Державина

Тема:
Скончался Михаил Державин 24 минуты назад
С детства ему повезло. Коллеги вспоминают Михаила ДержавинаЧитайте нас в Telegram
В Москве на 82-ом году жизни скончался знаменитый артист Михаил Державин. Всенародную любовь он получил благодаря созданным им ярким образам и умению играть смешно, но тонко. Коллеги с болью отозвались на сообщение о смерти актера.
"Я знал, что он тяжело болен, понимал, что это оборвется. Но как бы это не было ожидаемо, это огромная утрата товарища, артиста, которого любила и знала вся страна", — признался режиссер и сценарист Борис Грачевский.
Народная артистка России Наталья Селезнева в разговоре с ТАСС рассказала, что уход Державина стал для нее потерей близкого друга.
"Я проработала с Михаилом Михайловичем долгое время и кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Мы потеряли очень светлого, солнечного человека. Царство ему небесное", — рассказала актриса Вера Васильева.
В свою очередь актриса Марина Дюжева отметила, что Державин прожил очень интересную жизнь и практически до последнего работал. "Он был любим. 82 года, вы знаете, это хороший возраст. Нельзя жить вечно. Такой жизни можно только позавидовать", — пояснила она.
"Михаил Михайлович был замечательным артистом, с ним было легко работать. Он был человеком, который умел формировать вокруг себя такое пространство доброжелательности, творчества, что нам было с ним комфортно", — рассказал о Державине народный артист России Сергей Степанченко, работавший с ним на съемках картины "Чокнутые".
По мнению актрисы Зои Зелинской, Державин умел очень тонко смешить людей. "В профессии нашего жанра очень легко обидеть не только одного человека, но и целую страну, можно со злости таких дров наломать. Была эта тонкость и эта грань таланта, когда нет злости, а есть серьезная оценка умного, тонкого человека", — рассказала актриса.
По воспоминаниям актера Вениамина Смехова, даже большая известность не вскружила Державину голову. "Он редкой породы человек и личность. У него были замечательные отец и мать отец — актеры, а также все его окружение. С детства ему повезло", — отметил Смехов.
Проститься с Михаилом Державиным можно будет 15 января, гражданская панихида состоится в Театре сатиры. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище в Москве, где находится могила его отца, ведущего актера театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.
-
Теплый свет: в "Прямом эфире" у Андрея Малахова 10 января вспомнят Михаила Державина24 минуты назад
-
С Державиным простятся 15 января в Театре сатиры2 часа назад
-
"Я ее встречал один в Шереметьеве два" и другие роли Державина, смешившие до слез4 часа назад
-
Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище5 часов назад
-
В Москве умер Михаил Державин6 часов назад
-
Ушел из жизни Михаил Державин. 1936 - 20182 часа назад
-
Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Все "Лады" вновь подорожали
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
-
Роли Михаила Державина, смешившие до слез. Видео
- В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
- Мария Миронова рассказала, как выбирает роли и мужчин
- В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку
- Джессика Честейн установила рекорд по неморганию
- Лемуры напали на журналиста во время репортажа. Видео
-
МИД Австрии: санкции против России не сработали
- ЦБ Швейцарии: огромная и удивительная прибыль
- ФАС продлила сроки отмены роуминга по России
- 10 самых влиятельных губернаторов в декабре 2017 г.
- Подозрительные госзакупки: 10 регионов России
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции
- Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев
- МИД РФ возмущен принятием Латвией закона "О статусе участника Второй мировой"
- Эдуард Малаян: слухи о вмешательстве России в выборы в Мексике – глупость
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Участник гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами
- Мороз и снег украсили первую рабочую неделю года
- В Москве начался "Елочный круговорот"
- Более 21 миллиона туристов: чем удивляет иностранцев Москва?
- В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов
- 2018-й в столице станет годом строительства метро
-
Две Кореи обменялись рукопожатиями
- Apple объявили войну за тормозные айфоны
- Единственный муравьед в России. Видео
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в январе?
- Съемки сериала по Halo от Стивена Спилберга продолжаются
- 6 млн PlayStation 4 было продано за зимние праздники
- Call of Duty: WWII наконец-то уступил первое место в британском топ-10
- Смартфон теперь можно превратить в виртуальный пистолет
-
Ибупрофен негативно влияет на способность к зачатию у мужчин?
- Найден вирус, атакующий рак мозга совместно с иммунными клетками
- "Тяжёлая" звезда раскрыла тайны солнечной активности
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
Коротко
Президент направил соболезнования родным и близким Державина
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Хакеры поведали об истинных целях комиссии Макларена
Пучдемон вновь может возглавить Каталонию
7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины
В Чечне завели дело на главу местного "Мемориала"
Тюменский поджигатель заключен под стражу
"Золотой гонщик" арестован на 10 суток
Математики назвали самое большое простое число
Программа "60 минут по горячим следам"
В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку
Прокуратура нашла VIP-камеры в "Матросской тишине"
Американка выходит замуж за "Тетрис"
Закулисье страны
Названы российские цены на семиместный Lexus RX
ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере