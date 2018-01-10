С детства ему повезло. Коллеги вспоминают Михаила Державина

В Москве на 82-ом году жизни скончался знаменитый артист Михаил Державин. Всенародную любовь он получил благодаря созданным им ярким образам и умению играть смешно, но тонко. Коллеги с болью отозвались на сообщение о смерти актера.

"Я знал, что он тяжело болен, понимал, что это оборвется. Но как бы это не было ожидаемо, это огромная утрата товарища, артиста, которого любила и знала вся страна", — признался режиссер и сценарист Борис Грачевский.

Народная артистка России Наталья Селезнева в разговоре с ТАСС рассказала, что уход Державина стал для нее потерей близкого друга.

"Я проработала с Михаилом Михайловичем долгое время и кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Мы потеряли очень светлого, солнечного человека. Царство ему небесное", — рассказала актриса Вера Васильева.

В свою очередь актриса Марина Дюжева отметила, что Державин прожил очень интересную жизнь и практически до последнего работал. "Он был любим. 82 года, вы знаете, это хороший возраст. Нельзя жить вечно. Такой жизни можно только позавидовать", — пояснила она.

"Михаил Михайлович был замечательным артистом, с ним было легко работать. Он был человеком, который умел формировать вокруг себя такое пространство доброжелательности, творчества, что нам было с ним комфортно", — рассказал о Державине народный артист России Сергей Степанченко, работавший с ним на съемках картины "Чокнутые".

По мнению актрисы Зои Зелинской, Державин умел очень тонко смешить людей. "В профессии нашего жанра очень легко обидеть не только одного человека, но и целую страну, можно со злости таких дров наломать. Была эта тонкость и эта грань таланта, когда нет злости, а есть серьезная оценка умного, тонкого человека", — рассказала актриса.

По воспоминаниям актера Вениамина Смехова, даже большая известность не вскружила Державину голову. "Он редкой породы человек и личность. У него были замечательные отец и мать отец — актеры, а также все его окружение. С детства ему повезло", — отметил Смехов.

Проститься с Михаилом Державиным можно будет 15 января, гражданская панихида состоится в Театре сатиры. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище в Москве, где находится могила его отца, ведущего актера театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.