С Державиным простятся 15 января в Театре сатиры

С актером Михаилом Державиным простятся в Театре сатиры 15 января. Прощание с народным артистом РСФСР начнется в 11 часов. Гражданская панихида по Михаилу Державину состоится в 12 часов.

Похоронят актера на Новодевичьем кладбище в Москве, где находится могила его отца — ведущего актера театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина, сообщает ТАСС.

Михаил Державин скончался в реанимации одной из столичных клиник на 82 году жизни после продолжительной болезни.

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Он окончил Театральное училище имени Щукина и стал актером "Ленкома", а в 1965 году перешел на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной. С 1967 по 1980 год выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать!"

Державин также широко известен как киноактер. Он снимался в более чем 40 фильмах. Среди них "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Чокнутые", "Жених из Майами", "Старые клячи", "Мексиканский вояж Степаныча".