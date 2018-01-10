Подмосковному следователю объявили выговор за отказ уступить лифт генералам

Старшему следователю подмосковного управления МВД объявили выговор за неуважение к двум генералам, которым он не уступил место в служебном лифте. Об этом свидетельствует копия приказа, оказавшегося в распоряжении "Вестей". Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

За несоблюдение субординации был наказан старший следователь ГСУ МВД по Московской области. На кадрах видно, как капитан юстиции первым проходит в лифт, не обращая внимания на старших по званию. Его примеру последовал и еще один сотрудник ведомства, который, впрочем, сначала планировал уступить дорогу генерал-лейтенанту и его заместителю генерал-майору.

"Капитан не пропустил (генералов) в служебный лифт в здании ГУ МВД по Московской области и тем самым проявил неуважение к руководству", — говорится в датированном 27 декабря приказе.

За несоблюдение субординации сотруднику был объявлен выговор, а само распоряжение было донесено до личного состава управления МВД по всей Московской области.

"За нарушение Дисциплинарного Устава органов внутренних дел, выразившееся в несоблюдении субординации и проявления неуважения к руководству, на старшего следователя 4 отдела Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области начальником ГСУ генерал-майором юстиции Александром Ворониным наложено дисциплинарное взыскание – выговор", – уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. "Сотрудники полиции при поступлении в органы внутренних дел берут на себя ряд обязательств и ограничений, связанных с несением службы, в том числе по соблюдению дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации, который обязывает "соблюдать требования к служебному поведению", "соблюдать субординацию" и "проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы", – пояснила она.