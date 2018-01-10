Первые рейсы в Каир вылетят из Москвы в первый день февраля

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево внесли в расписание рейсы в Каир отправлением с 1 февраля 2018 года, передает РИА Новости.

До закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года рейсы между Москвой и Каиром выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir.

На сайте аэропорта Домодедово можно увидеть информацию о полетах между Москвой и Каиром по вторникам, четвергам и воскресеньям, начиная с 1 февраля 2018 года.

Обозначения рейсов между Москвой и Каиром — MS 730/MS 729 появились в столичном аэропорту Шереметьево. Отмечается, что это сезонное расписание, которое начнет действовать с 1 февраля 2018 года. Дни полетов — вторник, четверг и воскресенье.

Во вторник в Шереметьеве и Домодедове рассказали, что EgyptAir ведет с ними переговоры о полетах в Каир.

Как известно, прямое авиасообщение между Москвой и Каиром было остановлено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.

Открытию авиасообщения предшествовала огромная работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.