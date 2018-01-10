И все-таки их было 13. В Минобороны опровергли заявление депутата

В атаке на российские военные базы Тартус и Хмеймим в Сирии участвовали 13 беспилотных летательных аппаратов. 3 напали на первый объект и 10 на второй, еще раз агентству ТАСС подтвердили в Министерстве обороны РФ. А информация, будто дронов было больше, – не соответствует действительности.

Так военное ведомство отреагировало на сообщение ряда СМИ, которые распространили слова депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Он заявил, что на российские военные объекты в Арабской Республике напал 31 беспилотник.

Напомним, 6 января 13 вооруженных беспилотников попытались атаковать российские военные базы Хмеймим и Тартус. 7 были перехвачены войсками ПВО, а еще 6 обезвредили специалисты по радиоэлектронной борьбе.

В российском Министерстве обороны уверены, что сирийские террористы не могли самостоятельно собрать столь сложных роботов. Им помогали специалисты из развитых стран. Кроме того, сегодня военные установили район пуска дронов – зона деэскалации Идлиб. А ее контролирует так называемая умеренная оппозиция.