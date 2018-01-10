17 миллиардов долларов за месяц: Резервный фонд закрывается

С 1 января 2018 года Резервный фонд России был обнулен и с 1 февраля полностью прекратит свое существование. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. Решение принято в соответствии с законом "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета".

По состоянию на 1 декабря 2017 года объем Резервного фонда составлял 994,64 миллиарда рублей. Таким образом, всего за месяц из него было взято около 17 миллиардов долларов. Как пояснили в ведомстве, эти "остатки" в различной валюте были использованы на покрытие дефицита бюджета, передает "Интерфакс".