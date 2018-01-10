СМИ: новейшие российские вертолетоносцы начнут строить с 2020 года

Строительство новых российских вертолетоносцев начнется через два года на судостроительном предприятии "Северная верфь". Что это будут за корабли, пока сказать сложно, так как старт опытно-конструкторских работ намечен на 2018 год. А первый вертолетоносец должен попасть на флот только к 2024 году, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Специально под строительство крупных кораблей на "Северной верфи" возводят новый эллинг. Его высота достигнет 75 метров, и в нем можно будет строить суда длиной до 250 метров.

Источник агентства уточнил, что сначала будут собраны два вертолетоносца, а следом за ними начнется создание перспективного эсминца проекта "Лидер". Эскизный проект этого боевого корабля уже утвержден. Его водоизмещение будет в районе 10-15 тысяч тонн, а сердцем силовой установки станет ядерный реактор.

В свою очередь вертолетоносцы будут оснащать дизель-газотурбинными двигателями. Основным вооружением кораблей станут палубные разведывательно-ударные вертолета Ка-52К, а также поисково-спасательные и противолодочные Ка-27 разных модификаций.