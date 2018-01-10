Кристиан Нобоа сменит Санкт-Петербург на Анталью?

Полузащитник Кристиан Нобоа может покинуть "Зенит" во время зимнего трансферного окна. 32-летнего эквадорца хотят видеть в турецком "Антальяспоре".

Кристиан Нобоа перешел в санкт-петербургский "Зенит" в июне прошлого года из "Ростова". За это время он сыграл за новый клуб 8 матчей, в которых отдал четыре голевых передачи. Сам футболист недоволен недостатком игровой практики и готов сменить клуб.

В услугах Нобоа заинтересован турецкий "Антальяспор", который готов арендовать эквадорца с перспективой выкупа. Судьба Кристиана решится в ближайшие две недели. Кристан Нобоа уже десять лет выступает в российской премьер-лиги. До прихода в "Зенит" он играл за "Рубин", "Динамо" и "Ростов".