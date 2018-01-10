Мария Миронова рассказала, по какому принципу выбирает роли и мужчин

Мария Миронова сегодня — одна из самых востребованных актрис. Правда, единственная родная дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой (радистки Кэт из сериала "Семнадцать мгновений весны") признается: доказывать "профпригодность" дочери столь звездных родителей было непросто. Прежде всего, себе самой.

Да и жизнь ее, по сути, началась с драмы: родители развелись, другую девочку – Марию Голубкину – Андрей Миронов назвал своей дочкой. А потом, в 14 лет, именно у родной дочери на руках он умер.

Это произошло прямо во время спектакля в Театре Сатиры, который Мария смотрела из оркестровой ямы. Когда Андрею Миронову стало плохо, она раскидала всех и никого не пустив в скорую, поехала с ним в больницу.

Это теперь с приемной дочерью Андрея Миронова Марусей, как называет Миронова Голубкину, они близкие люди, хоть и не по крови. Но жизнь, считает актриса, слишком коротка, чтобы тратить ее на ревность и зависть.

Мария говорит, что многие годы она целеустремленно училась жить "здесь и сейчас" и радоваться происходящему, впуская в него любовь.

Вот и к ролям, которые принесли ей признание – в том числе "Золотую маску" за Федру и другие награды, в том числе Каннского фестиваля, — она относилась именно с этим чувством.

"В работе, как и в жизни, мне важно выбирать по любви", — убеждена актриса.

О том, как складывались ее отношения с двумя мужьями и почему они развелись, как воспитывала сына, которого родила в 18 лет, почему сын Любови Полищук – актер Алексей Макаров называет ее женой, а Мария его – просто другом, и, конечно, о своих звездных родственниках, учителях и режиссерах актриса рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".