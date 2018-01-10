"Золотой гонщик" арестован на 10 суток

Лишенный водительских прав участник гонок на внедорожнике "Мерседес-Бенц Гелендваген" Абдувахоб Маджидов арестован судом на 10 суток после ДТП на юго-западе Москвы.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского районного суда столицы.

Собеседник агентства отметил, что Маджидов признан в административном нарушении по статье "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами.

Авария с его участием произошла в Москве вечером 8 января в районе дома № 66 по улице Профсоюзной, где столкнулись два автомобиля.

У прибывших на место происшествия сотрудников ГИБДД документы одного из водителей вызвали подозрения в их подлинности. Кроме того, стражи порядка опознали в нем одного из участников гонок с полицией Абдувахоба Маджидова, которого лишили прав.

Речь идет о гонке 22 мая 2016 года, в котором он принял участие вместе с сыном вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Русланом Шамсуаровым и Виктором Усковым. Молодые люди, грубо нарушая правила дорожного движения и игнорируя указания сотрудников ГИБДД, устроили гонки с полицией на Ленинском проспекте в Москве. При этом хулиганы транслировали свои действия в Интернете.

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За рулем "Мерседеса-Бенц Гелендваген", принадлежащего Шамсуарову, находился Маджидов. Тогда суд назначил ему 200 часов обязательных работ за езду без водительского удостоверения. Двое его подельников были признаны виновными в оскорблении полицейских.