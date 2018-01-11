Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почкиЧитайте нас в Telegram
Артему Михайлову из Санкт-Петербурга всего 1 год и 5 месяцев. И всю свою жизнь малыш сражается с тяжелым заболеванием – он родился с сильно поврежденными почками.
Мальчику стало плохо спустя всего несколько часов после рождения. Врачи диагностировали у него пиелонефрит. Неделю реаниматологи пытались улучшить состояние Артема. Малышу ежедневно делали капельницы, провели переливание крови. Спустя неделю мальчика направили в отделение патологии новорожденных на обследование. И снова повторение пиелонефрита. Постоянные капельницы, уколы и еще одно переливание крови.
Именно тогда Артему был поставлен диагноз "двухсторонний пузырчато-мочеточниковый рефлюкс 5-ой степени". Ребенку сделали операцию, а затем перевели в диализный центр в ДГБ 1. В настоящее время Артем состоит там на учете.
Но анализы ребенка продолжали ухудшаться, а некоторые показатели просто зашкаливали. В итоге у него отказала левая почка, а правая сейчас находится в критическом состоянии. Артема перевели в центр трансплантологии ФГБНУ "РНЦХ имени академика Б.В. Петровского" в Москву. Центр готов провести пересадку почки, но для того, чтобы донорский орган прижился, Артему необходим дорогостоящий препарат "Солирис". Ампула этого лекарства стоит 5903 евро, Артему необходимы две ампулы. Их цена 821 934 рубля.
Единственная почка Артема может отказать в любой момент, пересадку нужно будет делать срочно. У семьи нет возможности купить препарат самостоятельно. Благотворительный фонд "Помоги спасти жизнь" обращается ко всем, кто может оказать помощь малышу.
Для того чтобы помочь Артему, нужно отправить на номер 3434 СМС "Помогаю 100". 100 — сумма пожертвования, она может составлять от 10 до 5000 рублей. Также можно сделать пожертвование онлайн. В назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Артема Михайлова".
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