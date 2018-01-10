Тема:

Судьба Каталонии 55 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 января 201815:36

Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

EPA

Читайте нас в Telegram

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон может вернуться на свой пост. Об этом договорились главы "Вместе за Каталонию" и "Левых республиканцев", выступающих за автономию Каталонии. Переговоры за закрытыми дверями прошли 9 января в Брюсселе.

Есть, правда, одно препятствие – Пучдемон не может прибыть в Каталонию на церемонию принесения присяги, против него Мадрид выписал ордер на арест, напоминает "Интерфакс". Впрочем, не исключено, что смещенный Мадридом с должности Карлес Пучдемон сможет принести присягу в режиме видеомоста или его речь прочитает доверенное лицо.

Мадрид не признал итоги референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября. Каталонский парламент был распущен и назначены новые выборы.

В конце декабря 2017 года в Каталонии прошли внеочередные выборы в парламент. Формальную победу на них одержал Мадрид. Первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании. Но три политические силы — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — вместе получили абсолютное большинство в автономном парламенте. За ними закреплены 70 из 135 депутатских мест. Они получили большинство в каталонском парламенте. Пучдемон был выдвинут первым номером по списку от партии "Вместе за Каталонию".

Каталонский парламент уже обжаловал введение прямого управления Мадрида в Конституционном суде Испании.

Ранее по теме

Коротко

16:31

Президент направил соболезнования родным и близким Державина

15:54

СМИ-иноагентами могут признать и блогеров

15:51

Тюменский поджигатель заключен под стражу

15:19

Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

14:51

Минфин: Резервный фонд обнулен

14:22

Первые рейсы в Каир вылетят из Москвы в первый день февраля

13:48

С Державиным простятся 15 января в Театре сатиры

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: состояние экономики позволяет уравнять МРОТ и прожиточный минимум на полгода раньше

Путин: состояние экономики позволяет уравнять МРОТ и прожиточный минимум на полгода раньше

20 минут назад
С детства ему повезло. Коллеги вспоминают Михаила Державина

С детства ему повезло. Коллеги вспоминают Михаила Державина

2 часа назад
Гонщик Сергей Карякин сломал руку и завершил выступления на "Дакаре"

Гонщик Сергей Карякин сломал руку и завершил выступления на "Дакаре"

7 минут назад
17 миллиардов долларов за месяц: Резервный фонд закрывается

17 миллиардов долларов за месяц: Резервный фонд закрывается

1 час назад
Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

51 минута назад
Теплый свет: в "Прямом эфире" у Андрея Малахова 10 января вспомнят Михаила Державина

Теплый свет: в "Прямом эфире" у Андрея Малахова 10 января вспомнят Михаила Державина

22 минуты назад
7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы

7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы

1 час назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
Мария Миронова рассказала, по какому принципу выбирает роли и мужчин

Мария Миронова рассказала, по какому принципу выбирает роли и мужчин

58 минут назад
На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины

На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины

18 часов назад
349
14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

3 часа назад
В Чечне завели дело на главу местного "Мемориала"

В Чечне завели дело на главу местного "Мемориала"

3 часа назад
Три секунды на победу: как советской сборной удалось одержать верх над командой США

Три секунды на победу: как советской сборной удалось одержать верх над командой США

3 часа назад
Тюменский поджигатель заключен под стражу

Тюменский поджигатель заключен под стражу

24 минуты назад
Хакеры поведали об истинных целях комиссии Макларена

Хакеры поведали об истинных целях комиссии Макларена

34 минуты назад
Не просто сон: учёные разгадали загадку действия анестезии на мозг

Не просто сон: учёные разгадали загадку действия анестезии на мозг

36 минут назад
На CES 2018 показали смартфон, сканирующий пальцы через экран

На CES 2018 показали смартфон, сканирующий пальцы через экран

48 минут назад
Украинская модель парализована ниже шеи после ДТП в Лос-Анджелесе

Украинская модель парализована ниже шеи после ДТП в Лос-Анджелесе

1 час назад
"Золотой гонщик" арестован на 10 суток

"Золотой гонщик" арестован на 10 суток

1 час назад
Пешехода отбросило на пять метров после страшной аварии в Севастополе

Пешехода отбросило на пять метров после страшной аварии в Севастополе

1 час назад
В Renault задумали выпустить маленький и очень дешевый кроссовер

В Renault задумали выпустить маленький и очень дешевый кроссовер

1 час назад
Пьяный охранник ползал по полу на глазах у коллег в московском ТЦ

Пьяный охранник ползал по полу на глазах у коллег в московском ТЦ

1 час назад
Джоли прошлась по красной дорожке с травмированной дочерью

Джоли прошлась по красной дорожке с травмированной дочерью

1 час назад
Математики назвали самое большое простое число

Математики назвали самое большое простое число

1 час назад
И все-таки их было 13. В Минобороны опровергли заявление депутата

И все-таки их было 13. В Минобороны опровергли заявление депутата

1 час назад
Первые рейсы в Каир вылетят из Москвы в первый день февраля

Первые рейсы в Каир вылетят из Москвы в первый день февраля

1 час назад
Подмосковному следователю объявили выговор за отказ уступить лифт генералам

Подмосковному следователю объявили выговор за отказ уступить лифт генералам

2 часа назад
Автомобили в России скоро серьезно подорожают - в том числе из-за акцизов

Автомобили в России скоро серьезно подорожают - в том числе из-за акцизов

2 часа назад
На границе Украины с Польшей начались протесты обложенных налогом челноков

На границе Украины с Польшей начались протесты обложенных налогом челноков

2 часа назад
Пациенты поликлиники во Владивостоке задержали мужчину, ранившего медсестру спицей

Пациенты поликлиники во Владивостоке задержали мужчину, ранившего медсестру спицей

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

2 часа назад
285
В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку

В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку

2 часа назад
Армия России будет адаптироваться к изменениям в мире

Армия России будет адаптироваться к изменениям в мире

2 часа назад
Ошибка в измерениях: японский астронавт не прибавлял 9 сантиметров

Ошибка в измерениях: японский астронавт не прибавлял 9 сантиметров

2 часа назад
Берлинское минтранспорта выпустило кроссовки-проездные

Берлинское минтранспорта выпустило кроссовки-проездные

2 часа назад
"Бахубали: Рождение легенды": самые поразительные фрагменты индийского суперхита

"Бахубали: Рождение легенды": самые поразительные фрагменты индийского суперхита

3 часа назад
Прокуратура нашла VIP-камеры в "Матросской тишине"

Прокуратура нашла VIP-камеры в "Матросской тишине"

3 часа назад
Американка выходит замуж за "Тетрис"

Американка выходит замуж за "Тетрис"

3 часа назад
Исследователи впервые описали биологические причины послеродовой депрессии

Исследователи впервые описали биологические причины послеродовой депрессии

3 часа назад
Закулисье страны

Закулисье страны

3 часа назад
Названы российские цены на семиместный Lexus RX

Названы российские цены на семиместный Lexus RX

3 часа назад
Чиновникам позволили не включать биткоины в декларации о доходах

Чиновникам позволили не включать биткоины в декларации о доходах

3 часа назад
ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

3 часа назад
Серьёзное разоблачение: "мышечный рак" оказался не тем, за кого себя выдаёт

Серьёзное разоблачение: "мышечный рак" оказался не тем, за кого себя выдаёт

4 часа назад
Кремль прокомментировал переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова

Кремль прокомментировал переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова

4 часа назад
Компания Hyundai представила новый водородный кроссовер

Компания Hyundai представила новый водородный кроссовер

4 часа назад
Ромелу Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтд" из-за предсказания вуду

Ромелу Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтд" из-за предсказания вуду

4 часа назад
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

09.01.2018 10:15
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

04.01.2018 18:22