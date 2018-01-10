Пешехода отбросило на пять метров после страшной аварии в Севастополе

Двадцатилетний житель Севастополя оказался в больнице в тяжелом состоянии после того, как его на переходе сбило маршрутное такси. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

Страшное ДТП произошло в 08:39 в первый рабочий день наступившего года. Молодой человек в наушниках, как видно на кадрах, уверенно подошел к проезжей части и ступил на нерегулируемый переход, даже не посмотрев по сторонам. Через пару шагов его сбил двигавшийся на высокой скорости желтый автобус.

От удара пострадавшего отбросило почти на пять метров вперед, при этом он сильно ударился головой о бордюр. Шофер бросился ему на помощь, но привести в чувство сбитого пешехода ему не удалось. Издание ForPost уточняет, что молодой человек до сих пор находится в коме.