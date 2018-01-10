Украинская модель парализована ниже шеи после ДТП в Лос-Анджелесе

В США врачи пытаются спасти жизни моделям Елизавете Кузьменко, Инге Шевченко, а также фотографу Наталье Кордан, которые попали в ДТП в Лос-Анджелесе 4 января. В такси, в котором находились девушки, врезался пьяный водитель. Елизавета Кузьменко парализована ниже шеи.

О тяжелом состоянии, в котором находится модель с Украины, сообщила блогерша Божена Рынска.

"Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломаной верхней челюсти. Но 6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама", — отметила Рынска.

Как сообщает NBC, в такси, где находились три гражданки Украины и американский продюсер российского происхождения Юджин Ефуши, врезался Mercedes SUV, за рулем которого находился 37-летний Майкл Стюарт Форно.

Виновник аварии попытался скрыться с места ДТП, однако его задержали свидетели происшествия. Полиция установила, что Форно был пьян. Ему грозит до 14 лет тюрьмы.

Как отмечает знакомый пострадавших в своем "Фейсбуке", состояние девушек и продюсера в настоящий момент близко к критическому. Запущена интернет-кампания по помощи жертвам ДТП в Голливуде.