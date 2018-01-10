"Ростов" арендовал у "Спартака" Гулиева

Полузащитник Аяз Гулиев проведет вторую часть сезона в "Ростове". Ростовчане арендовали 21-летнего футболиста молодежной сборной России у московского "Спартака".

В осенней части первенства страны Аяз играл за махачкалинский "Анжи". Он выходил на поле 11 раз и забил 1 мяч. В декабре арендный договор был расторгнут, и Гулиев вернулся в "Спартак", воспитанником которого он является.

"Ростов" арендовал вице-чемпиона Европы среди юношей до 31 мая 2018 года. По истечению этого срока Аяз вернется в расположение "Спартака".