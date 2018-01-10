Тема:

Мозг человека и животных 40 минут назад

Новости Наука

10 января 201815:51 Евгения Ефимова

Не просто сон: учёные разгадали загадку действия анестезии на мозг

Общая анестезия не просто "усыпляет" человека, она также нарушает связи между клетками и отделами мозга.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Несмотря на широкое применение общих анестезирующих средств, специалисты до сих пор точно не знают, как именно они работают. Причина, по которой исследователи полностью не понимают механизм их воздействия, заключается в том, что они не знают, как работает сознание человека.

Новая работа учёных Квинслендского университета (Австралия) проливает свет на то, что происходит в мозге, когда он находится под воздействием общей анестезии. Оказалось, препараты не просто усыпляют человека, они нарушают связи между клетками мозга.

В недавней книге "Анестезия: Дар забвения и тайна сознания" автор Кейт Коул-Адамс (Kate Cole-Adams) рассказывает множество странных историй о людях, которые слышали что-либо, находясь под анестезией, или испытывали необычные формы сознательного понимания. Тезис книги в том, что люди могут быть более осведомлены об окружающей обстановке во время общей анестезии, чем считалось прежде. Иными словами, они не просто засыпают. Но тревожит медиков не это: возможно, что применение наркоза в корне переписывает воспоминания человека.

Исследования, проведённые за последние десятилетия, предполагают, что анестезирующие средства приводят к бессознательному состоянию и неспособности разных областей мозга взаимодействовать между собой.

По всей видимости, блокировка передачи информации между различными областями в коре головного мозга приводит к "исчезновению" нашего сознания. Возможно, что это также приводит к странным побочным эффектам – потери памяти и когнитивным нарушениям после наркоза.

"Благодаря более ранним исследованиям мы знали, что общие анестезирующие средства, включая пропофол, действуют на системы сна в мозге подобно снотворному", — говорит один из исследователей Бруно ван Свиндерен (Bruno van Swinderen).

Он также добавляет, что исследование его команды показало, что пропофол негативно влияет на пресинаптические механизмы, вероятно, влияя на коммуникацию между нейронами по всему мозгу.

 

В ходе работы было изучено действие пропофола (этот препарат наиболее часто используется для общего наркоза). Учёные изучили, как пропофол влияет на отдельные клетки в живом организме и в пробирке. Специалисты использовали живые образцы нейронных клеток крыс и плодовых мух.

Сильнодействующий седативный препарат, как считается, заставляет человека засыпать благодаря воздействию на нейромедиаторные системы ГАМК, основного регулятора циклов сна и бодрствования в мозге.

Оказалось, что пропофол связывается с ключевым белком, который нервные клетки используют для общения друг с другом.

"Мы обнаружили, что пропофол ограничивает движение ключевого белка — синтаксина1A, необходимого для работы синапсов всех нейронов", — объясняет ван Свиндерен. И это, по его словам, приводит к ухудшению коммуникации между нейронами в мозге. Отметим, что не только животные обладают синтаксином1A, белок присутствует и в организме людей.

По всей видимости, анестезирующий препарат блокирует этот белок. Это приводит к тому, что взаимодействие клеток мозга становится более медленным, по крайней мере, на некоторое время.

Исследователи считают, что пропофол потому и позволяет проводить операции: сначала он "усыпляет" человека, словно обыкновенное снотворное, а затем мешает взаимодействию клеток внутри мозга.

"Открытие может оказаться важным для лечения людей, в мозге которых уже есть проблемы, например, у детей, чей мозг ещё развивается, или у людей с болезнями Альцгеймера или Паркинсона. Никогда не было понятно, почему общая анестезия иногда вызывает проблемы у самых молодых или старых людей. Открытый механизм может быть тому причиной", — говорит ван Свиндерен.

В дальнейшем, отмечают учёные, необходимо провести дополнительные работы, чтобы установить связь между нарушением работы белков синтаксинов1A, вызванных пропофолом, и его анестезирующим действием. После этого нужно будет проверить и другие анестезирующие препараты.

Однако ван Свиндерен считает, что все общие анестетики работают аналогичным образом, поскольку все они обладают одной важной чертой: связываются с жирами, а жиры находятся в важнейших точках обмена в наших синапсах.

С результатами любопытного исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании Cell Reports.

К слову, чтобы учёные получили возможность отслеживать движения белковых молекул в синапсах, им понадобилось выяснить, как этот синаптический процесс работает в целом. За это открытие учёные удостоились Нобелевской премии в 2013 году. А благодаря более совершенным методам визуализации учёные, возможно, смогут разгадать ещё больше тайн анестезии.

Добавим, что ранее исследователи выяснили, как анестезия действует на растения. Кроме того, учёные ищут способы заменить инъекции препаратов на безболезненные электрические импульсы.

Ранее по теме

Коротко

16:31

Президент направил соболезнования родным и близким Державина

15:54

СМИ-иноагентами могут признать и блогеров

15:51

Тюменский поджигатель заключен под стражу

15:19

Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

14:51

Минфин: Резервный фонд обнулен

14:22

Первые рейсы в Каир вылетят из Москвы в первый день февраля

13:48

С Державиным простятся 15 января в Театре сатиры

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: состояние экономики позволяет уравнять МРОТ и прожиточный минимум на полгода раньше

Путин: состояние экономики позволяет уравнять МРОТ и прожиточный минимум на полгода раньше

24 минуты назад
С детства ему повезло. Коллеги вспоминают Михаила Державина

С детства ему повезло. Коллеги вспоминают Михаила Державина

2 часа назад
Гонщик Сергей Карякин сломал руку и завершил выступления на "Дакаре"

Гонщик Сергей Карякин сломал руку и завершил выступления на "Дакаре"

11 минут назад
Вице-спикер Госдумы: СМИ-иноагентами могут признать и блогеров

Вице-спикер Госдумы: СМИ-иноагентами могут признать и блогеров

14 минут назад
17 миллиардов долларов за месяц: Резервный фонд закрывается

17 миллиардов долларов за месяц: Резервный фонд закрывается

1 час назад
Теплый свет: в "Прямом эфире" у Андрея Малахова 10 января вспомнят Михаила Державина

Теплый свет: в "Прямом эфире" у Андрея Малахова 10 января вспомнят Михаила Державина

26 минут назад
7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы

7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы

1 час назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
Мария Миронова рассказала, по какому принципу выбирает роли и мужчин

Мария Миронова рассказала, по какому принципу выбирает роли и мужчин

1 час назад
На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины

На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины

18 часов назад
349
14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

3 часа назад
В Чечне завели дело на главу местного "Мемориала"

В Чечне завели дело на главу местного "Мемориала"

3 часа назад
Три секунды на победу: как советской сборной удалось одержать верх над командой США

Три секунды на победу: как советской сборной удалось одержать верх над командой США

3 часа назад
Тюменский поджигатель заключен под стражу

Тюменский поджигатель заключен под стражу

28 минут назад
Хакеры поведали об истинных целях комиссии Макларена

Хакеры поведали об истинных целях комиссии Макларена

38 минут назад
Не просто сон: учёные разгадали загадку действия анестезии на мозг

Не просто сон: учёные разгадали загадку действия анестезии на мозг

40 минут назад
На CES 2018 показали смартфон, сканирующий пальцы через экран

На CES 2018 показали смартфон, сканирующий пальцы через экран

52 минуты назад
Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

55 минут назад
Украинская модель парализована ниже шеи после ДТП в Лос-Анджелесе

Украинская модель парализована ниже шеи после ДТП в Лос-Анджелесе

1 час назад
"Золотой гонщик" арестован на 10 суток

"Золотой гонщик" арестован на 10 суток

1 час назад
Пешехода отбросило на пять метров после страшной аварии в Севастополе

Пешехода отбросило на пять метров после страшной аварии в Севастополе

1 час назад
В Renault задумали выпустить маленький и очень дешевый кроссовер

В Renault задумали выпустить маленький и очень дешевый кроссовер

1 час назад
Пьяный охранник ползал по полу на глазах у коллег в московском ТЦ

Пьяный охранник ползал по полу на глазах у коллег в московском ТЦ

1 час назад
Джоли прошлась по красной дорожке с травмированной дочерью

Джоли прошлась по красной дорожке с травмированной дочерью

1 час назад
Математики назвали самое большое простое число

Математики назвали самое большое простое число

1 час назад
И все-таки их было 13. В Минобороны опровергли заявление депутата

И все-таки их было 13. В Минобороны опровергли заявление депутата

1 час назад
Первые рейсы в Каир вылетят из Москвы в первый день февраля

Первые рейсы в Каир вылетят из Москвы в первый день февраля

1 час назад
Подмосковному следователю объявили выговор за отказ уступить лифт генералам

Подмосковному следователю объявили выговор за отказ уступить лифт генералам

2 часа назад
Автомобили в России скоро серьезно подорожают - в том числе из-за акцизов

Автомобили в России скоро серьезно подорожают - в том числе из-за акцизов

2 часа назад
На границе Украины с Польшей начались протесты обложенных налогом челноков

На границе Украины с Польшей начались протесты обложенных налогом челноков

2 часа назад
Пациенты поликлиники во Владивостоке задержали мужчину, ранившего медсестру спицей

Пациенты поликлиники во Владивостоке задержали мужчину, ранившего медсестру спицей

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

2 часа назад
285
В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку

В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку

2 часа назад
Армия России будет адаптироваться к изменениям в мире

Армия России будет адаптироваться к изменениям в мире

2 часа назад
Ошибка в измерениях: японский астронавт не прибавлял 9 сантиметров

Ошибка в измерениях: японский астронавт не прибавлял 9 сантиметров

2 часа назад
Берлинское минтранспорта выпустило кроссовки-проездные

Берлинское минтранспорта выпустило кроссовки-проездные

2 часа назад
"Бахубали: Рождение легенды": самые поразительные фрагменты индийского суперхита

"Бахубали: Рождение легенды": самые поразительные фрагменты индийского суперхита

3 часа назад
Прокуратура нашла VIP-камеры в "Матросской тишине"

Прокуратура нашла VIP-камеры в "Матросской тишине"

3 часа назад
Американка выходит замуж за "Тетрис"

Американка выходит замуж за "Тетрис"

3 часа назад
Исследователи впервые описали биологические причины послеродовой депрессии

Исследователи впервые описали биологические причины послеродовой депрессии

3 часа назад
Закулисье страны

Закулисье страны

3 часа назад
Названы российские цены на семиместный Lexus RX

Названы российские цены на семиместный Lexus RX

3 часа назад
Чиновникам позволили не включать биткоины в декларации о доходах

Чиновникам позволили не включать биткоины в декларации о доходах

3 часа назад
ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас

3 часа назад
Серьёзное разоблачение: "мышечный рак" оказался не тем, за кого себя выдаёт

Серьёзное разоблачение: "мышечный рак" оказался не тем, за кого себя выдаёт

4 часа назад
Кремль прокомментировал переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова

Кремль прокомментировал переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова

4 часа назад
Компания Hyundai представила новый водородный кроссовер

Компания Hyundai представила новый водородный кроссовер

4 часа назад
Ромелу Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтд" из-за предсказания вуду

Ромелу Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтд" из-за предсказания вуду

4 часа назад
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!

09.01.2018 10:15
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

04.01.2018 18:22