Ушел из жизни легендарный бас Большого театра

Ушел из жизни знаменитый оперный певец Александр Ведерников. Его по праву называют легендой Большого театра — этой сцене он отдал более 30 лет, исполнил почти все ведущие басовые партии и создал целую галерею незабываемых образов. Сотни классических арий, русских романсов и ораторий сделали Ведерникова одним из выдающихся певцов XX века.

Голос дивный, что несся над сценой вихрем красок и оттенков — легендарный солист Большого театра, артист, музыкант, художник. С таким настоящим, мужским, русским характером — бурным и глубоким, словно течение в излучине Вятки, на которой он родился, откуда и пришло это родное, проникновенное в каждом звуке мощного баса.

Семья была большая, деревенская. Кузнецы, плотники, столяры — они работали и дружно, на всю деревню, пели на пять могучих голосов. Коллективизация разметала по стране этот большой дружный ансамбль. Отца забрали на войну.

"Я был старший в семье, был у меня брат, сестра, мама, надо было кормить, зарабатывать", — вспоминал ранее Александр Ведерников, народный артист СССР, солист Большого театра СССР в 1958-1990 годах.

Что будет сцена, этот огромный зал, зрители, внимающие затаив дыхание, тогда, после рабфака, плотнику, а потом горному инженеру Ведерникову казалось чем-то далеким и сказочным, о чем только мечталось. Даже в кружок самодеятельности поначалу только на живопись взяли — ломался голос. Но сам он не сломался. Поступая в Свердловске в художественное училище, заглянул на удачу в соседнее — музыкальное. Конечно, потом была Москва — в консерваторию взяли сразу, заслушавшись могучим басом, засмотревшись на эту уральскую мощь, размашистую удаль.

"Сыграл Сусанина, спел Сусанина второй раз и вдруг получаю телеграмму из Большого театра", — рассказывал ранее Александр Ведерников.

И это случилось — Большой театр. Молодой артист Ведерников исполняет партию Сусанина. Овации. А ему самому не нравится, что-то не доработал.

В 30 лет он стал солистом Большого театра и 30 лет им оставался. О его требовательности и бескомпромиссности в Большом ходили легенды. А он просто очень любил эту работу. Много гастролировал, представляя свою страну на всех мировых подмостках.

Иван Сусанин, Борис Годунов, Царь Салтан, Мефистофель и Андрей Болконский — такие разные образы. А еще романсы, песни, арии, оратории. Он был любим, обожаем публикой. В 2000-х года преподавал, подарив родным подмосткам лучших солистов, которые теперь срывают овации на всех мировых сценах.

"Я и не мечтал никогда, и это не нужно — мир покорить своим искусством. Просто я делал то, что мне казалось нужно делать. Я же для людей это делаю", — говорил Александр Ведерников.