Теплый свет: в "Прямом эфире" у Андрея Малахова 10 января вспомнят Михаила Державина

Десятого января не стало одного из самых известных советских и российских артистов – Михаила Державина. Почти полвека он служил в московском Театре сатиры и десятилетия выступал в творческом дуэте со своим коллегой и другом Михаилом Ширвиндтом.

Их выступления не только в театре, но и на телевидении, десятки ролей Михаила Державина в кино, его Пан Ведущий в "Кабачке 13 стульев" невозможно забыть. Они заставляли сопереживать героям актера и смеяться до слез.

Кажется, "МихМиха", как называли его близкие, любили все, кто и знал его лично, и кто был знаком лишь с его театральными ролями и кинообразами.

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Теплый свет и улыбка – чувства, которые он вызывал. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" 10 января в 18:00 соберутся люди, лично знавшие Михаила Державина, чтобы вспомнить его и как человека, и как актера, которого любили и любят миллионы людей во всем бывшем СССР.