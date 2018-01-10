Хакеры поведали об истинных целях комиссии Макларена

Хакерская группа Fancy Bears обнародовала данные переписки чиновников WADA с профессором Ричардом Маклареном, — главой "независимой комиссии", изучавшей проблему допинга в российском спорте. В этих письма канадский юрист рассказал об истинных целых своей деятельности.

Ричард Макларен признал, что его целью является не борьба с допингом, а перемещение очага влияния на мировой спорт из Европы в англоязычные страны, в частности США и Канаду. Кроме того, Макларен получил заказ добиться отлучения сборной России от Олимпиад и дискредитации самого МОК во всем олимпийском движении. Это бы позволило усилить влияние США и Канады в МОК и других международных спортивных структурах.

Результатом деятельности комиссии Ричарда Макларена стало давление на российский спорт. Десятки российских спортсменов были обвинены в употреблении допинга. Многие из них лишились заслуженных олимпийских наград. Сборная России отстранена от Олимпиады в Пхенхчане, а Паралимпийская сборная России не была допущена на Игры в Рио-де-Жанейро.