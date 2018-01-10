Вице-спикер Госдумы: СМИ-иноагентами могут признать и блогеров

Под действие закона о СМИ-иноагентах могут попасть и блогеры, если будет доказано, что они получают финансирование от иностранного государства. Соответствующие поправки в законодательство обсудили сегодня на заседании думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры — при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам", — сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В свою очередь, член комитета Евгений Ревенко подчеркнул, что признание физического лица СМИ-иноагентом — это зеркальный ответ на норму, существующую в США. "Мы не занимаемся формированием дистиллированного информационного пространства", — пояснил депутат.

Российский закон, позволяющий признавать зарубежные СМИ иностранными агентами, был принят в конце 2017 года в ответ на аналогичные действия американского Минюста в отношении телеканала RT.