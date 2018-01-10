Путин: состояние экономики позволяет уравнять МРОТ и прожиточный минимум на полгода раньше

Состояние российской экономики позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума на полгода раньше запланированного — с 1 мая текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства сообщил на встрече с работниками "Тверьвагонзавода".

Он проинформировал собравшихся, что 9 января встречался с министром финансов РФ Антоном Силуановым и считает, что позитивная динамика российской экономики сохраняется.

По словам Путина дефицит бюджет меньше, чем ожидался, растут золотовалютные резервы и в целом экономика России находится на подъеме. А это, в свою очередь, позволяет с 1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум.

Путин рассказал заводчанам, что это коснется примерно четырех миллионов человек, причем не только тех, кто трудится в государственных и муниципальных учреждениях, но это и тех, кто работает на малых предприятиях, в том числе, и значительной части пенсионеров.

Президент напомнил аудитории, что по уровню МРОТ считается размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Лидер страны заверил, что выравнивание минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума не ударит по доходам самозанятых категорий населения, которые раньше от величины МРОТ делали отчисления в социальные фонды.

Путин пояснил, что правительство специально, чтобы не создавать такой проблемы, с 1 января отвязало выплаты в социальные фонды самозанятых от величины МРОТ, и добавил, что все это будет постоянно индексироваться.